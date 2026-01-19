Prezidenta Pavla přijme papež. Mají řešit válku na Ukrajině i zneužívání v církvi

Autor: ,
  8:56aktualizováno  8:56
Prezidenta Petra Pavla v pondělí ve Vatikánu přijme papež Lev XIV., s nímž by česká hlava státu chtěla hovořit například o situaci na Ukrajině čelící ruské agresi či o dalších zahraničněpolitických tématech. Řeč bude i o podpoře obětí sexuálního zneužívání v katolické církvi.
Papež Lev XIV. před inaugurační mší poprvé pozdravil věřící z papamobilu. (18....

Papež Lev XIV. před inaugurační mší poprvé pozdravil věřící z papamobilu. (18. května 2025) | foto: ČTK

Prezidenta Petra Pavla na návštěvě Ukrajiny trápily opary po chřipce. (16....
Papež Lev XIV. slouží vánoční mši. (24. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...
Papež Lev XIV. přednáší své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu...
Do Vatikánu zavítá prezident spolu s manželkou Evou a kromě audience u papeže jej čeká jednání s vatikánským státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem či návštěva koleje českých kněží.

Český prezident navštěvuje papežovo sídlo poprvé od loňského zvolení nového pontifika, jehož hodlá pozvat na návštěvu Česka, kam hlava katolické církve nezavítala od cesty Benedikta XVI. v roce 2009.

Pavel před odletem prohlásil, že Lev XIV. se vyslovuje pro urovnávání konfliktů mírovou cestou a že návštěva je příležitostí pohovořit s ním o možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před téměř čtyřmi lety. Prezident chce zmínit i téma sexuálního zneužívání v návaznosti na otevřený dopis obětí z řad české katolické církve, které jej minulý týden požádaly o zastání u papeže. Pavel před cestou řekl, že hlava církve má na věc jasný pohled a vybízí církevní představitele, aby se snažili problém řešit.

Po dopolední audienci u papeže a kardinála Parolina zavítá prezidentský pár do koleje Nepomucenum, kde se setká s rektorem Tomášem Koumalem, českými bohoslovci a sestrami boromejkami. Zástupci koleje věnují prezidentovi legionářskou vlajku. Na závěr návštěvy položí květiny u hrobu svatého Cyrila v Bazilice svatého Klimenta.

