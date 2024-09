Prezidenti na univerzitách. Pavel a Pellegrini chystají společné přednášky

Zajíček tvrdí, že se myšlenka společných přednášek a debat zrodila během Pellegriniho návštěvy České republiky na konci června. „Když oba prezidenti hovořili o tom, jak by mohla probíhat interakce na jejich úrovni, která by měla dopad i na mladé lidi a do budoucna, vykrystalizovala myšlenka, že bychom mohli uspořádat společnou přednášku na obou stranách hranice,“ přiblížil podle TASR plány Zajíček.

Se studenty plánují probírat budoucnost, aktuální výzvy a další možné spolupráce. „Investovat do toho, že ty vztahy nejsou samozřejmé a že je potřeba na obou stranách hranice otevřeně hovořit o tom, o co jde a jak důležité jsou naše nadstandardní vztahy. Ne všichni, zejména mladí, to tak musí cítit, protože nezažili to, co my,“ objasnil vedoucí zahraničního odboru kanceláře.

Zahájení je v plánu v příštím roce. Zajíček podle TASR dodal, že podrobnosti by mohli doladit na svých příštích setkáních. Příští týden se oba vydají na pracovní cestu do Spojených států a krátce poté se setkají na summitu Visegrádské čtyřky v Polsku.

Není však jasné, na které univerzity prezidenti zamíří. Některé budou v užším výběru jedné i druhé strany, přibližoval Zajíček. Stejně tak nejasný je i počet společných přednášek