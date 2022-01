Hrad chce od Stehlíkové zjistit, kdo jí prozradil informace o zdravotním stavu Zemana

„Můj klient, prezident republiky se s Vámi dlouhá léta vůbec nesetkal, nepohybovala jste se ani v jeho okolí, nikdy nebyl Vaším pacientem, legálním způsobem jste nikdy nemohla disponovat jeho zdravotnickou dokumentací ani poznatky příslušných zdravotnických pracovníků, neměla jste jakýkoliv souhlas ke zveřejňování informací, prolamující povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků a tím zasahovat do lékařského tajemství a v tomto souhrnu do nejcitlivějších osobnostních práv mého klienta, prezidenta republiky,“ uvádí se v předžalobní výzvě.

Nespala dále uvádí, že závěry Stehlíkové „byly lživé, bez jakékoliv opory v objektivní realitě, zachycené v relevantně vedené zdravotnické dokumentaci“.

Nespala požaduje od Stehlíkové omluvu v přesně daném znění, částku jeden milion korun na účet Fondu Ohrožených Dětí Klokánek a také jména lidí, od kterých měla získat informace o prezidentově zdravotním stavu.

„Sdělíte mým prostřednictvím mému klientovi jména kolegů, od kterých jste získala „nedávné informace“ od zdravotním stavu prezidenta republiky, o nichž hovoříte na svém blogu pod označením Ať o prezidentově zdravotním stavu vydá zprávu lékařské konsilium!. dne 6.10.2021 v 00.18 hod,“ uvádí.

Nespala redakci iDNES.cz napsal, že lhůta stanovená dle zákona uplyne dnešní půlnocí (půlnoc z 26. na 27. ledna, pozn. red). „Na základě pondělní televizní debaty na CNN Prima NEWS jsem ale kolegovi sdělil, ze s podáním žaloby vyčkáme do počátku příštího týdne, aby se, jsa ve věci nově, s materií podrobněji seznámil,“ uvedl.

„Pokud i po té zůstane stanovisko doktorky Stehlíkové o jejích odborně vyvrácených bludech nezměněno, bude žaloba počátkem února podána a s velkým napětím budu očekávat obhajobu jejích vskutku v naši kultuře nepřijatelných medicínských a politických metod,“ dodal Nespala.

Stehlíková se omlouvat nechce

Stehlíková o předžalobní výzvě s požadavkem na omluvu a milionovou satisfakci informovala o víkendu. „Kolik stojí pravda o prezidentovi? Na Západě to může stát abdikaci prezidenta; v Bělorusku či Rusku platí občan životem nebo vězením,a to i za post na Facebooku. V Česku zaplatíte milion korun. Tolik po mně chce prezident Zeman za pravdu o jeho závislosti na alkoholu. Plus omluvu,“ napsala v neděli Stehlíková. Už dříve uvedla, že se omlouvat nehodlá.

Zeman byl loni na podzim téměř dva měsíce v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, zpočátku ve vážném stavu na klinice intenzivní medicíny. Důvod hospitalizace Pražský hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s jeho chronickým onemocněním. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění a naznačil, že jde o cirhózu jater.

Po propuštění do domácí péče prezident pobývá na zámku v Lánech, kde se o něj nepřetržitě stará soukromá ošetřovatelská firma. Za listopad a prosinec zaplatila prezidentská kancelář za tuto činnost necelých půl milionu korun, uvedl tento týden server Seznam Zprávy. Hrad platí společnosti Senior Home Group náklady, které převyšují platbu od zdravotní pojišťovny.

Už před hospitalizací se prezident pohyboval na vozíku. Před týdnem Frekvenci 1 řekl, že s pomocí hole a jednoho bodyguarda začal chodit, schopen je udělat několik kroků. Uvedl také, že i nadále dostává umělou výživu žaludeční sondou.