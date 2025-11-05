Souhlas se zveřejněním tři roky starého dokumentu dali kriminalisté až letos v říjnu, kdy žalobci definitivně odložili případ hradních kauz kancléře Vratislava Mynáře, vyplývá ze sdělení NKÚ.
Kontroloři se v roce 2022 zaměřili na hospodaření prezidentské kanceláře a jejích příspěvkových organizací – Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. Kontrola se týkala období mezi lety 2019 až 2021. Kancelář prezidenta výsledky kontroly v roce 2023 na konci Zemanova mandátu akceptovala. Kompletní znění zveřejnil NKÚ až nyní.
„Porušení rozpočtové kázně“
Úřad například vytkl tehdejšími vedení Kanceláře prezidenta republiky (KPR), že uhradila ze státního rozpočtu 149 tisíc korun za právní zastoupení Zemana ve sporu s bývalému poradcem z Úřadu vlády ČR Zdeňkem Šarapatkou. Podle NKÚ si měl právníka v soudním sporu platit sám tehdejší prezident.
„V uvedeném případě byly zjištěny skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně,“ stojí mimo jiné v závěrech kontroly. Podle NKÚ prezidentská kancelář také nevedla v účetnictví propůjčená státní vyznamenání či v roce 2021 provedla špatnou inventuru majetku.
Kontrola se zaměřila také na Správu pražského hradu (SPH). „Uhradila dvěma dodavatelům stavebních prací částku ve výši 83 tisíc korun za stejný předmět plnění,“ vytkl úřad. V dalším bodě pak například upozorňuje na to, že SPH v účetní závěrce vykázala zůstatky na nesprávných účtech a opět poukázala na špatnou inventuru majetku.
Kontrolorům neunikla ani Lesní správa Lány (LSL). Podle úřadu například došlo k neoprávněnému rozdělení veřejné zakázky na dodávky sadebního materiálu.
„Nebyli ústavními činiteli“
Kontroloři dále vyčítají lánské lesní správě, že v listopadu 2021 přijala v hotovosti za možnost lovu v Lánské oboře 560 tisíc korun. Podle zákona ale musí platbu nad 270 tisíc korun provést bezhotovostně. „Mezi pozvanými hosty byly osoby, které nebyly ústavními činiteli a nebyly ani pozvány jako hosté prezidenta republiky,“ konstatuje dále audit.
Bezpoplatkovými lovy pak podle NKÚ správa porušovala zřizovací listinu a neoprávněně snižovala výnosy z majetku státu.
Úřad současně upozornil i na to, že Lesní správa Lány stanovila měsíční nájemné u všech služebních domů a bytů ve výši, která neodpovídá běžným tamním poměrům. „A neoprávněně přenechala pozemky,“ doplnil úřad.