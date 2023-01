Kandidáti na Hrad: Zeman jen zdržuje, respektujeme verdikt o Čapím hnízdě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kandidáti reagovali na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zprostil obžaloby prezidentského kandidáta Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. „Výsledek nezávislého soudu se dal očekávat,“ řekl Bašta. „Vadí mi načasování, velmi ho to teď zvýhodní,“ dodal.

Ostatní kandidáti se shodli, že důvěřují nezávislé justici. „Rozsudek respektujme,“ vyzval Tomáš Zima. „Neznamená to ale, že se Babiš nedopustil činu, který je odsouzeníhodný,“ poznamenal Pavel Fischer.

Kandidáti dostali také dotaz, jak vnímají krok současného prezidenta Miloše Zemana, který odmítl jmenovat ministrem životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL. „Miloš Zeman zbytečně zdržuje,“ reagoval na situaci senátor Pavel Fischer.

Na délku rozhodování upozornil také Hilšer, sám by však Hladíka nejmenoval. „Nevím, proč se to tak protahuje. Pana Hladíka bych nejmenoval,“ řekl senátor Hilšer.

Billboardy prezidetských kandidátů

Diviš se snaží oslovit potenciální voliče heslem Čas na změnu. „Nejsem kouzelník, díky kterému se všechno za rok změní. Potřebujeme nastartovat ekonomický růst díky vizím, o kterých mluvím. Je třeba posílit obranyschopnost země. Žádné utopistické vize, je to tvrdá realita,“ řekl Diviš v debatě. Bývalý sportovní redaktor si přeje, aby se změnila atmosféra ve společnosti a aby lidé žili v přátelské společnosti.

Svoboda, demokracie, budoucnost. Tak zní heslo Pavla Fischera, podle kterého není svoboda občana oddělitelná od prosperity celé země. „O budoucnosti rozhodujeme už dnes. Co nezasadíme dnes, to naše děti nebudou moct sklidit,“ řekl.

Konečně je tu naděje, vzkazuje v rámci své kampaně Hilšer svým voličům. „Je naděje, že je tu občan Hilšer, který bude stát za lidmi,“ řekl senátor. Uvedl, že pro lidi je tu už dlouho a jako lékař podporuje například neformální péči mimo nemocnice.

Zemi bez extrémů chce bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. „Nestrašme lidi a dělejme věci, které jsou realistické,“ vysvětlil své heslo. Lékař také uvedl, že se mu nelíbí rozdělování zdravotnické péči na nadstandardní a obyčejnou.

Prezidentský plat na charitu

Prezidentští kandidáti se v debatě shodli, že část prezidentského platu by věnovali na charitativní účely. Tomáš Zima by se ve prospěch dobročinných projektů vzdal až čtvrtiny prezidentského platu, obdobnou částku si představuje také senátor Pavel Fischer.

„Plat prezidenta je vysoký, náklady na život prezident velké nemá. Podporuji různé aktivity a šel bych příkladem,“ řekl Hilšer. „Prezidentský plat bych nikdy nemohl utratit, takže bych se o něj podělil s nějakou ověřenou charitou,“ přitakal také kandidát hnutí SPD Jaroslav Bašta.

Vyjímkou by nebyl ani podnikatel Karel Diviš, který by v případě zvolení do úřadu hlavy státu přispíval na charitu 50 tisíc měsíčně.

Do debaty iDNES.cz přišli Marek Hilšer, Pavel Fischer, Tomáš Zima, Jaroslav Bašta a Karel Diviš. Pozvání dostali také zbylí kandidáti. Andrej Babiš a Petr Pavel avizovali, že do studia nedorazí. Na základě toho se ke stejnému kroku rozhodla také Danuše Nerudová.

Do debaty nepřišel ani Josef Středula, který v neděli neděli večer v přímém přenosu České televize oznámil, že z voleb odstupuje. Zároveň podpořil Danuši Nerudovou, která podle něj má sociální cítění a je schopná zasadit se o důstojný život občanů republiky.

První kolo prezidentských voleb se bude konat v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna, případné druhé kolo pak o 14 dnů později.