Diviš útočil v debatě: Babiš je srab, Pavel dezertér a Nerudová zneužila LGBT

„Má být prezidentem pán, který tu má být a nepřišel? To je skutečně takový srab, že nepřijde do televize,“ začal podnikatel Karel Diviš útokem na Andreje Babiše, který se zatím žádné předvolební debaty nezúčastnil. Podle něj tak pohrdá nejen všemi protikandidáty, ale i voliči a volbami vůbec.

Ostře se opřel i do dalšího favorita Petra Pavla. „Celý život si hrál na vojáka a když dosáhl svého maxima, tak dezertoval do žvanírny, které se říká NATO,“ řekl a hned napadl i třetí favoritku voleb Danuši Nerudovou. „U Nerudové máme strach, aby se milosti na Hradě neprodávaly jako vysokoškolské tituly.“

Pavel i Nerudová na jeho útoky odmítli reagovat. „Pan Diviš hned na začátek shodil rukavice, to já dělat nehodlám,“ zmínil Pavel.

Atakovaných spolukandidátů se zastal i Marek Hilšer. „Byť k tomu nemám důvod, chci se zastat paní Nerudové a pana Pavla. Prezident by měl být gentleman, pojďme hovořit kultivovaně,“ vyzval.

Kandidát SPD Jaroslav Bašta v debatě znovu trval na tom, že jako prezident by odvolal vládu. „Prezident má fungovat jako poslední pojistka a hlavě státu ústava takovou pravomoc dává,“ tvrdil s tím, že údajně hájí zájmy dvou třetin obyvatel proti vládě, která je podle něj asociální a působí proti nim. Oponoval mu i největší outsider voleb Tomáš Zima. „Neměli bychom tu lhát ohledně prezidentských pravomocí,“ napomenul ho.

Nerudová se s Pavlem zásadně neshodla v tom, jestli by do nejvyšších armádních nebo soudních funkcí jako prezidenti jmenovali člověka s komunistickou minulostí. Podle Pavla, který byl sám před rokem 1989 členem KSČ, by členství ve straně nemělo být apriori důvodem k odmítnutí jmenování. Nerudová naopak potvrdila, že by nikoho s komunistickou funkcí do žádné funkce nejmenovala.

Koho kdo volil?

V superdebatě České televize někteří z kandidátů také prozradili, komu dali hlas v parlamentních volbách. V případě obou favoritů tedy Danuše Nerudové a Petra Pavla to byla koalice Spolu. Jednu ze stran vládní koalice volil také Pavel Fischer. „Já jsem volil ČSSD,“ dodal šéf ČMKOS Josef Středula. Kandidáti Tomáš Zima, Marek Hilšer či Karel Diviš o tom, komu dali hlas v parlamentních volbách, detaily odmítli prozradit.

Jen Bašta považuje za nejlepšího předchůdce ve funkci prezidenta Miloše Zemana. Ostatní se vyslovili pro Václava Havla. Pavel Fischer dokonce zmínil, že některé Zemanovy kroky v kauze Vrbětice by se měly po konci jeho mandátu vyšetřovat. „Dopustil se vyzrazení utajovaných skutečností z vyšetřovacího spisu. Vyzradil je vyšetřované straně, tedy Rusku,“ uvedl senátor. Nerudová kritizovala Zemana také za vztahy k Číně.

Středula odstupuje

Josef Středula vyzdvihl roli předvolebních debat. „Jako prezident chci hájit práva zaměstnanců i poctivých zaměstnavatelů. Ale také budu poukazovat na chování darebáků.“ Po jedné z předchozích debat se podle něj výrazně zlepšilo finanční ohodnocení ve firmě „zde nepřítomného člověka, který nechce ani s občany mluvit“, které kritizoval.

V závěrečném slově debaty pak Středula přečetl připravené prohlášení, ve kterém překvapil všechny přítomné. Rozhodl se z prezidentských voleb odstoupit. „Koho chceme na Hradě? Komunistického udavače stojícího aktuálně před soudem, komunistického vojenského rozvědčíka? Já tedy ne. Proto jsem se rozhodl z prezidentské kandidatury odstoupit a podpořit ve volbě jedinou pro mě přijatelnou kandidátku Danuši Nerudovou,“ řekl.