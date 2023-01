Členové Pavlova týmu začínají ladit strategii pro druhé kolo. V Ostravě to bude těžké, přiznávají

Budoucí vítěz už během průběhu sčítání hlasů potvrzoval, že poučka „paragánů“ perfektní přípravou předejdeš pořádnému průšvihu se hodí i v politických kampaních. Ještě než je znám definitivní výsledek, vážil, kdy, co a do jaké míry detailu říci směrem k průběžným číslům. Nevykolejilo ho ani vzplanutí štábu, když po půl páté odpoledne přeskočil v podpoře svého ústředního rivala Andreje Babiše. „Mám velikou radost. To všichni vidí. Usmíval bych se mnohem více, kdyby rozdíl byl třeba deset procent,“ držel emoce při zemi, ačkoli za ním jeho tým skandoval Pavel na Hrad.

Pavlovi lidé pak mimo záznam prozradili, že jim interní průzkumy v posledních dnech těsný odstup mezi prvním a druhým místem ukazovaly. Nebylo to tedy překvapení. Podle nich zabralo především systematické objíždění republiky. „Byli jsme v šedesáti městech při sběru podpisů. Před tím s iniciativou Spolu silnější Pavel jen do loňského září absolvoval přes 300 veřejných debat a setkání. Bylo to poctivě odpracované,“ vypočítávala jedna z Pavlových spolupracovnic.

V úspěchu generála sehrály ženy důležitou roli. „Moje umístění má na svědomí Pavla Nýdrle,“ přiznal sám Pavel po oznámení výsledků s díky směrem k ženě, která mu vedla kampaň. Nýdrle s manželem vybudovala reklamní společnost Kindred. Oba byli Pavlovými podporovateli. „Její obrovský dar je, že dokáže zařídit, aby měla správné lidi na správných místech. Prostě je skvělá manažerka,“ popsal její úlohu další člen Pavlova týmu zatímco favorit hradního klání rozdával jeden televizní rozhovor za druhým.

Centrální štáb dokázal i v regionech zapojit přes 600 dobrovolníků, z čehož 400 bylo aktivních. S nimi se spojil Pavel živě přes telemost, aby jim poděkoval. Přes veškeré veselí však bylo cítit, že těsný výsledek budí u mnohých obezřetnost.

Překvapením byla například skutečnost, že na severní Moravě dokázal Babiš Pavla porazit s výrazným odstupem. „Bude to těžké. Třeba v Ostravě jsme přitom byli mnohokrát na výjezdu. Před volbami nás podpořil i hejtman ANO Ivo Vondrák, ale vliv to na výsledek očividně nemělo,“ přiznal člověk ze štábu. Na severní Moravu se tak v příštích dvou týdnech Pavel nejspíš znovu vydá. Pokusí se získat alespoň část tamních voličů. Právě důkladná analýza volebních dat čeká na Pavla a jeho lidi už o víkendu.

V sobotu odpoledne ale jako první absolvoval kolečko politických jednání. A to s trojicí kandidátů, kteří se do druhého kola nedostali - Danuší Nerudovou, Pavlem Fischerem a Markem Hilšerem. Přijeli do Pavlovy centrály vyjádřit „generálovi“ podporu. Detailní plán, jak konkrétně se to promítne do kampaně před druhým kolem, ale v sobotu neprozradili. Zřejmě vyplyne až z povolebních rozborů.

Pavel neskrývá z duelu s Babišem radost. „Jako člověk, který má rád výzvy, jsem se svým způsobem těšil, že pokud postoupím do druhého kola, budu tam mít za soupeře Andreje Babiše,“ dodal.