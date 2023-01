Lyžaři zvedli voličskou účast v některých horských obcích vysoko nad sto procent

V Ostružné na Šumpersku do volební místnosti zase dorazil devětačtyřicetiletý Olomoučan i s přáteli. Z města do zdejšího střediska vyjel již ve čtvrtek večer. „Na hory jsme odjeli s rodinou a s přáteli, všichni čtyři dospělí jsme si vyřídili voličské průkazy, abychom si pak nevyčítali, že jsme nechali vyhrát, koho nechceme. Volíme takto mimo vůbec poprvé, ale považujeme volby za zásadní,“ řekl ČTK rekreant.

Muž byl v Ostružné tak jedním z více než 400 voličů s voličskými průkazy, kteří zamířili právě do zdejší volební místnosti. V obci je evidováno 357 oprávněných voličů. „Lidí s voličskými průkazy chodí hrozně moc. Z našich voličů odvolilo 140 lidí, ale na voličské průkazy dosud přišlo už 429 lidí. Je jich hodně, ale zvládáme to. Jsou to lidé napříč generacemi,“ řekla dnes ČTK členka volební komise v Ostružné. Doplnila, že nával byl hlavně v pátek, ale rekreanti sem míří i dnes.

Podobná situace je v Branné. „Na voličské průkazy odvolilo již 110 lidí, z vlastních voličů jich bylo 140 z 214,“ řekla ČTK před polednem pracovnice tamní volební komise. V minulém kole se právě díky hlasům rekreantů dostala volební účast v obci na 94,93 procenta. V oblíbeném středisku Bedřichov v Jizerských horách už mělo dnes dvě hodiny po otevření volebních místností odvoleno 87 procent voličů. „Je to ale dáno voličskými průkazy, se kterými přišlo 511 lidí, odvolilo také 188 místních,“ řekl ČTK předseda volební komise Jaromír Janda.

Zájem o voličské průkazy byl letos značný, potvrzují to i úředníci z radnic v Olomouckém kraji. Náporu zájemců čelili například úředníci na olomouckém magistrátu, pro druhé kolo vydali nakonec 2231 volebních průkazů, pro první kolo jich bylo 1362. Dohromady to bylo o téměř o 500 více než při posledních prezidentských volbách, řekla ČTK mluvčí magistrátu Radka Štědrá. V Přerově této možnosti využilo pro druhé kolo 890 lidí.

Volby dosud neprovázejí žádné větší problémy či incidenty. Hlasovat lze ještě do 14:00, pak se začnou sčítat hlasy. Jméno nového prezidenta, který vzejde z duelu mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem, bude známé odpoledne.