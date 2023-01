SPD dá doporučení, jiní už se vyjádřili. Podpora ve druhém kole může mít mnoho podob

Danuše Nerudová, která za generálem Petrem Pavlem přijela s gratulací a vyjádřením podpory, pouze uvedla: „Potřebujeme se na to trošku vyspat. V pondělí se dohodneme, jak můžu pomoci v tom, aby zlo v této zemi dostalo stopku.“ Její tiskový mluvčí později na dotaz serveru Lidovky.cz nebyl konkrétnější, pouze sdělil, že podpora ve druhém kole může mít mnoho podob, a o tom, co by tým Petra Pavla nejvíce potřeboval, se bude jednat dnes. Pavel Fischer svoji podporu také deklaroval již v sobotu.

Proměna bilboardů

Senátor uvedl, že by generálovi ve výslužbě mohl přenechat své bilboardy, i když jich mnoho není, a rovněž chce pomoci svojí účastí na shromážděních. Další senátor Marek Hilšer podpoří Pavla podle momentálních potřeb v kampani. A svoji přízeň Petru Pavlovi vyjádřil i podnikatel Karel Diviš.

Vzhledem k vyjádřením Jaroslava Bašty (SPD) o nepodpoře jiných kandidátů, způsobila rozruch zpráva, že v byl v sobotu na odchodu z bydliště Andreje Babiše v Průhonicích viděn poslanec SPD Jaroslav Foldyna. V neděli předseda SPD Tomio Okamura přiznal, že se v sobotu večer sešel s Babišem také.

Nechtěl ale předjímat, zda šéf hnutí ANO bude tím, koho SPD podpoří, určité doporučení však SPD v brzké době dá. S Babišem se prý sešel na jeho žádost a nemá podle svých slov problém se sejít s kýmkoli, a to nejen v souvislosti s prezidentskou volbou. Ještě před začátkem voleb také Okamura vyzval Babiše, aby z volby odstoupil.

Samo o sobě vyjádření podpory nestačí

Nejméně úspěšný kandidát Tomáš Zima zatím nikomu ve druhém kole podporu nevyslovil. Nechal si ale možnost budoucí změny názoru.

Politologové se shodují, že vyjádření podpory před druhým kolem je sice důležité, samo o sobě však nestačí. Politika totiž nefunguje jako prostá matematika. Pro oba kandidáty bude ve druhém kole nejdůležitější, kolik se jim podaří zmobilizovat a dostat k urnám voličů.

„Podpora“ haléři

Podle transparentního účtu přispěli mezitím lidé Petru Pavlovi na kampaň pro druhé kolo 1,2 milionu korun. Limit stanovený zákonem je deset milionů.

Babišovi prezidentskou kandidaturu v prvním kole platilo jeho hnutí ANO. Na svém webu uvedlo, že na kampaň v prvním kole nepřijalo od dárců žádné peníze a případné dary s poděkováním vracelo. Haléřové platby s hanlivými vzkazy hnutí převedlo do státního rozpočtu. Několik takových přišlo i po zveřejnění výsledků prvního kola plus dva drobné dary od Babišových příznivců.