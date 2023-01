Obálka s nábojem přišla z Brna, řekl Babiš. Když prohraje, chce být premiérem

„Byla to provokace moderátora. Byla to připravená past, já jsem to špatně interpretoval,“ dodal v televizním rozhovoru na Nově Babiš. Opět se tak distancoval od svého výroku, který pronesl v nedělní debatě České televize, že by neposlal vojáky na pomoc pobaltským státům a Polsku, pokud by byly napadeny Ruskem.

Písemné vysvětlení už Babiš podal i polskému premiérovi. „Omluva neomluva to nezmění,“ vzkázal však jeho prezidentský protikandidát Petr Pavel.

Babiš se vyjádřil i k dopisu s ostrým nábojem a vzkazem plným nadávek, který přišel jeho manželce, jak oznámil na sobotní mimořádné tiskové konferenci. Rodina se bojí o život, prohlásil. Z vyjádření policie následně vyplynulo, že dopis přišel k Babišům domů už ve čtvrtek, přičemž v pátek doprovázela Monika Babišová svého muže poprvé ve předvolebním výjezdu do regionů.

„V minulosti mi chodily i různé tekutiny. Lidi vyhrožují smrtí. Takže příchozí pošta jde na rentgen. No a my jsme v pátek s Monikou byli od rána v Liberci a v Jablonci. Ochranka mi to přinesla v sobotu v osm hodin. Já jsem to natočil na video a zavolal jsem policii,“ vysvětloval časový sled událostí nyní Babiš.

Dodal, že obálka přišla z Brna, kde ji někdo vhodil do jedné z oranžových poštovních schránek. Do moravské metropole přijel Babiš v pondělí i s manželkou Monikou v rámci předvolební kampaně před druhým kolem. Na náměstí ho zde čekalo setkání s voliči, pro které přichystal zabijačkové hody. „Já v tom nevidím nějakou souvislost,“ odpověděl na otázku moderátorky Báry Divišové, zda účast v kontaktní kampani nemůže jeho manželku ohrožovat.

Prostor dostaly i otázky od diváků. Na otázku ohledně zvýšení prestiže Česka v zahraničí, Babiš odpověděl, že by se o ni chtěl zasloužit aktivním rozvíjením ekonomické diplomacie. „Pomáhal bych našim firmám prodávat zboží mimo Evropu. Chtěl bych jim pomoci v Asii a Africe,“ řekl s tím, že by obchodoval i s nedemokratickými zeměmi, jako je Indie, Thajsko nebo Čína.

„Čína má problém s lidskými právy, ale všichni tam dělají byznys. Choval bych se úplně stejně jako lídři Evropské unie a Spojených států,“ vysvětlil Babiš.

Prohra by Babiše nakopla k vítězství s hnutím

Jedním z dotazů občanů, byla i otázka na pravidla udělování milosti. „Myslím, že není důvod je udělovat. Kdyby to někdo navrhl, tak bych to postoupil ministerstvu spravedlnosti a čekal bych na jejich vyjádření,“ odpověděl a zmínil osvobozující rozhodnutí své osoby v kauze Čapí hnízdo. „Takže věřím naší justici,“ dodal Babiš.

Zároveň řekl, že pokud v souboji o Hrad uspěje, tak všichni jeho spolupracovníci budou mít prověrku na stupeň „tajné“. „Je to stejný tým, jaký byl na úřadě vlád,“ podotkl Babiš.

Na dotaz, co bude dělat, pokud prezidentské volby prohraje, lídr hnutí ANO odpověděl, že by dál zůstal v politice. „Nic, zůstávám předsedou hnutí. Říkal jsem pětikoalici, že pokud se mě chce zbavit, ať mě doporučí na Hrad,“ řekl. Dodal, že v případě neúspěchu v boji o Hrad by usiloval o vítězství hnutí ANO v příštích volbách do Sněmovny.

V pondělí dostal pětadvacet minut dlouhý prostor v pořadu Jeden na jednoho na televizi Nova Andrej Babiš, v úterý ve stejném čase a formátu nabídne televize rozhovor zase s Petrem Pavlem. Kvůli nemoci zrušil Pavel svůj pondělní program a nepřijel na setkání s příznivci v Kolíně. Babiš vyrazil do Brna i s manželkou Monikou, kde v centru připravil pro své příznivce zabijačku.

Poslední den, kdy lze před druhým kolem voleb zveřejňovat průzkumy veřejného mínění, přinesl výsledky nahrávající Pavlovi. V průzkumu agentury Ipsos i společnosti Median u respondentů zvítězil s poměrně výrazným náskokem.

V prvním průzkumu se pro Pavla vyslovilo 58,8 procenta voličů a ve druhém 57,9. Jeho protikandidát, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš by získal podle prvního průzkumu 41,2 procenta hlasů a podle druhého 42,1. Oba průzkumy počítají s vysokou volební účastí – okolo 70 procent voličů.