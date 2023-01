Manželce přišel ostrý náboj v obálce, oznámil Babiš. Pavel výhrůžku odsoudil

„Ráno mi ochranka předala obálku adresovanou mé ženě Monice, v níž byl ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek. Okamžitě jsem kontaktoval policii, která věc vyšetřuje a které děkuji za její okamžitou reakci,“ uvedl své sobotní mimořádné prohlášení prezidentský kandidát Andrej Babiš.

Středočeská policie potvrdila, že se případem anonymního vzkazu Monice Babišové zabývá. „V dnešních ranních hodinách jsme přijali oznámení od pana Babiše o výhrůžkách, které obdržel v písemné podobě spolu s nábojem tento čtvrtek a vztahují se k jeho rodině. Případem se intenzivně zabýváme. Předmět, který se v obálce nacházel, bude podroben kriminalistickému zkoumání,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Z jejího vyjádření tak vyplývá, že dopis přišel již ve čtvrtek. „Z taktických důvodů samozřejmě nebudeme konkretizovat jakákoliv opatření, která ve věci provádíme. Další kroky týkající se vyšetřování je předčasné komentovat,“ uzavřela mluvčí.

Babiš apeloval na slušnost

„Včera mě poprvé na výjezdu (v předvolební kampani) doprovodila moje žena Monika. Na vlastní kůži si zkusila, jak nás dav urážel a málem umačkal,“ popsal v sobotu na tiskové konferenci své pocity z páteční kampaně Babiš. Jeho rodina má strach o život,“ dodal.

„Není normální, že odpůrci narušují a rozbíjejí předvolební mítinky,“ dodal s tím, že podle něj se ho občané bojí jít podpořit, jelikož pak čelí nadávkám. Lídr hnutí ANO zkritizoval strany vládní pětikoalice, že k tomuto chování mlčí, tedy ho podle Babiše schvalují. Naznačil, že za anonym přišel z vládního tábora.

Vyzval předsedy stran vládní pětikoalice a svého soupeře v druhém kole Petra Pavla, kterého opakovaně označuje za kandidáta pětikoalice, ať vyzvou své příznivce, aby nenapadali voliče stran s jiným názorem.

„Prosím, chovejme se k sobě slušně, s úctou, nevyhrožujme si, nebuďme agresivní. Volby mají být svátkem demokracie,“ prohlásil Babiš a poděkoval svým podporovatelům, kteří se podle něj chovají slušně a poprosil je, aby vytrvali.

Pavel: Sám nevede slušnou kampaň

Prezidentský kandidát Petr Pavel odsoudil projevy nenávisti a výhrůžky vůči svému soupeři a jeho rodině. Zároveň však Babiše vyzval, aby se slušnou kampaní začal právě on sám.

„Takové věci k demokratickým volbám nepatří. Atmosféra je vypjatá hlavně kvůli strašení voličů a antikampani, kterou Andrej Babiš vede. Vyzývám ho, aby stáhl billboardy vyhrožující válkou a začal i on sám vést slušnou kampaň,“ reagoval Pavel na Twitteru.

Výhrůžky vůči Babišovi a jeho rodině veřejně odsoudil i premiér Petr Fiala. „Je potřeba jednoznačně odsoudit jakékoliv násilí, ať už přímé či ve formě výhrůžek. Takové věci nemají v České republice místo. Jsme a musíme zůstat civilizovanou a demokratickou zemí,“ reagoval.

Stejně tak ale dodal, že „je třeba jasně odsoudit lži, manipulace a nespravedlivé osobní útoky, které se v našem veřejném prostoru objevují v posledních dnech v souvislosti s prezidentskou volební kampaní“. Podle Fialy je zřejmé, kdo z prezidentských kandidátů vnáší tyto metody do politického souboje. „Nelze se na jednu stranu tvářit ublíženě a na stranu druhou šířit lži, strach a nenávist,“ uzavřel své prohlášení premiér.

Podobný názor vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan. „Odsuzuji jakoukoliv agresi. A jako ministr vnitra garantuji, že policie se výhrůžkou manželce pana Babiše bude zabývat stejně vážně jako výhrůžkou komukoliv jinému v naší zemi. Vyhrožovat rodině je nepřijatelný hnus,“ napsal na Twitter ministr.

Aby však agrese skončila, může pro to podle Rakušana Babiš hodně udělat. „Třeba změnit styl své kampaně,“ doporučil ministr vnitra s tím, že sám před dvěma týdny obdržel také výhrůžku vůči jeho rodině, ale nenapadlo ho prý ji sdílet s médii nebo z jejího poslání veřejně osočit své politické protivníky.

„Tvoje děti se jmenují Agáta, Matěj a Jonáš. Vím, na kterém hřišti si hrají,“ dostal údajně Rakušan ve vzkazu. „Vážně mě nenapadlo, že by za tím stál Andrej Babiš, a nenapadlo by mě něco takového vypustit do veřejného prostoru. Andrej Babiš se tímto nepřímým obviněním dopouští toho, co mu vytýkám dlouho: rozděluje společnost, vyvolává strach a nenávist,“ prohlásil ministr vnitra.

Babiš čelil výhrůžkám i v minulosti, když byl premiérem. V únoru 2021 v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News řekl, že ho policie v lednu informovala, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu.

Policie potom střežila premiérův dům a zadržela podezřelého. Podezřelý muž byl zatčen ve Španělsku a policie ho obvinila za vydírání. O měsíc později se muž dohodl se státním zástupcem na dvouletém podmíněném trestu a soud dohodu schválil.

Za týden bude Česko znát jméno nového prezidenta. Druhé kolo prezidentské volby, ve kterém se rozhodne o nástupci Miloše Zemana mezi generálem Petrem Pavlem a expremiérem a lídrem hnutí ANO Andrejem Babišem, se uskuteční v pátek a sobotu 27. a 28. ledna.

Do té doby oba kandidáti absolvují poslední mítinky v regionech a televizní debaty. Ze zákona budou mít od pondělí do středy bezplatný hodinový prostor v České televizi a Českém rozhlasu pro svá poselství.