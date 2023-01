Čeká nás ostrá kampaň. Ale že by byla nečestná, to rozhodně nehrozí, tvrdí lidé z Babišova štábu

Do štábu expremiéra si zažádalo o vstup zhruba 170 novinářů a ti se v tomto počtu i dostavili, jak potvrdil manažer komunikace Martin Vodička. Kromě těch českých také třeba ze Slovenska, Polska, Německa, ale i ze vzdáleného Kataru. V sále to hučelo jako v malém úlu. Před pódiem s nápisem „Pomáhá lidem, proto Babiš“ stál nejméně tucet přenosových kamer a v novinářském zázemí nebylo snadné najít volnou židli či zásuvku. S velkým ohlasem se naopak setkal raut, který zahrnoval saláty, různé druhy masa, příloh a také dorty.

Jediný drobný rozruch způsobil novinář Milan Rokytka, který se okolo třetí hodiny zamaskován do černých slunečních brýlí dostal k občerstvení ve štábu, načež byl urychleně požádán, aby prostor zase opustil. Rokytka proslul při minulé prezidentské volbě, kdy se ve štábu Miloše Zemana opil a následně bezvládně padl k zemi.

Jen bujaré juchání u generála

V průběhu dne přijížděli do Centra pohybové medicíny na pražském Chodově poslanci hnutí ANO, aby společně čekali na výsledky. Mezi prvními dorazili například poslankyně Taťána Malá, poslanec a lídr pražské buňky Patrik Nacher či bývalý hejtman Olomouckého kraje a taktéž poslanec Ladislav Okleštěk. „Uměle se vytvářeli tři favorité,“ komentoval Nacher předvolební průzkumy, které podle něj volby ovlivnily.

Prvotní nespoutaná radost příchozích ale pomalu chladla s tím, jak se protikandidát Petr Pavel začal dotahovat na expremiéra. „Je to těsné,“ uvedla při svém příchodu Schillerová. Nicméně ani podle jednoho ze zmíněných místopředsedů hnutí ANO nehraje fakt, že Babiš skončil těsně druhý, žádnou roli. „Leda tak to způsobilo bujaré juchání u pana generála ve štábu, toť vše,“ uvedl Havlíček. „Neznamená to vůbec nic, protože nyní se začíná zcela nanovo,“ sdělila Schillerová.

Zatímco exministryně financí prý od začátku věřila ve volební zisk nad třiceti procenty, exministr dopravy a také průmyslu a obchodu byl mile překvapen. Průzkumy veřejného mínění podle Havlíčka vždy dávají hnutí ANO a jeho představitelům méně, než kolik je ve výsledku realita. Vysvětluje si to metodami sběru dat, ale i tím, že někteří jejich voliči se bojí jít s kůží na trh a hlásit se veřejně ke skutečným preferencím.

Nejočekávanější osobou dne byl Andrej Babiš. Ten na sebe nechal poměrně dlouho čekat. „Ještě ani nevyjel z Průhonic,“ odpovídal na neustálé dotazy novinářů mluvčí Vladimír Vořechovský. Když ale konečně dorazil bok po boku se svou manželkou Monikou, příliš sdílný nebyl. O to více se ale expremiér rozmluvil na tiskové konferenci, která proběhla zhruba čtvrt hodinu po jeho příjezdu.

Předseda ANO se v ní vehementně opřel do svého protivníka. Nechyběla slova jako rozvědčík či „kompro“. Z dvouřadého zástupu členů hnutí ANO, kteří stáli pod podiem, se ozýval potlesk a pochvalné poznámky. Na dotazy novinářů, kde informace o údajném kompromitujícím materiálu, který by na něj měl vznikat, získal, však Babiš odpovídal pouze nepřímo.

Je to jako vždycky

Ani jeden z místopředsedů, se kterým Lidovky.cz hovořily, nevěděl, odkud se informace vzaly. „To je otázka na pana Babiše,“ sdělil Havlíček s tím, že kandidát hnutí ANO bude svým chováním především reakční. „Pan generál již kampaň před druhým kolem započal,“ doplnil. Podle něj se dá očekávat, že druhé kolo skončí velmi těsným výsledkem.

„Čeká nás ostrá kampaň, ale že by byla nečestná, to rozhodně nehrozí. To mohu odpřísáhnout, protože pana Babiše dobře znám a tohle vůbec nepatří k jeho povaze,“ vysvětlila Schillerová, co očekává od následujících dvou týdnů. Exministryně naopak nechtěla předvídat, zda by se ucházela o roli předsedkyně hnutí, pokud by současný předseda v boji o Hrad uspěl. „Nejprve bych zjistila, jakou mám vnitrostranickou podporu a pak bych se rozhodla. Ostatně to tímto způsobem činím již dlouho,“ doplnila.

Ačkoliv Babiš mohl během tiskové konference působit až podrážděně a nerudně, s novináři po skončení oficiální části neobvykle vtipkoval. „Já jsem úplně v pohodě,“ říkal s úsměvem na tváři, načež si začal dělat legraci z infografiky ve vysílání ČT, která znázorňovala, koho podpořili kandidáti, kteří nepostoupili. „Snad se rozpláču,“ smál se Babiš tomu, že jemu nikdo podporu nevyjádřil. „Je to jako vždy, všichni proti mně,“ doplnil.