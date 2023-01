Ve druhém kole chce volit 82 procent lidí, hlavně mladí a vysokoškoláci

Volební účast v prvním kole byla v prvním kole letošních prezidentských voleb vůbec nejvyšší, od vzniku samostatné České republiky šlo o třetí nejvyšší účast po volbách do Sněmovny v letech 1996 a 1998. Tehdy hlasovalo 76,4 a 74 procent voličů.

Podle zjištění Medianu se budou voliči při rozhodování, komu dají hlas ve druhém kole, pokud se ho zúčastní, řídit hlavně vystupováním a politickými postoji kandidáta. Na základě vystupování a komunikace se bude rozhodovat 83 procent dotázaných a pro 81 procent jsou důležité politické postoje a názory uchazeče o Hrad.

Pro nadpoloviční většinu lidí jsou zásadní také vize a program kandidátů, jejich zahraniční orientace a politické zkušenosti, případně zda mohou pro voliče něco opravdu udělat.

U 52 procent občanů hraje roli při rozhodování o tom, koho budou v druhém kole volit, přesvědčení, že Babiš nemá být prezidentem. Naopak 37 procent se tím nenechá ovlivnit. V případě Pavla se bude podle přesvědčení, že nemá být hlavou státu, rozhodovat v druhém volebním kole 28 procent lidí, zatímco 60 procent tomu nechce při rozhodování přikládat váhu.

Podle Medianu se chtějí příští týden k volebním urnám dostavit nejčastěji lidé ve věku 18 až 29 let, vysokoškoláci a voliči současných favoritů Petra Pavla a Andreje Babiše (ANO). Z těch, jejichž kandidáti do druhého kola nepostoupili, se o konečnou volbu nejvíce zajímají voliči Pavla Fischera. Účastnit se jí chce 94 procent z nich.

Z voličů, kteří v prvním kole hlasovali pro Danuši Nerudovou, plánuje účast i v dalším volebním kole 86 procent lidí. Mezi příznivci neúspěšných kandidátů Marka Hilšera a Jaroslava Bašty je to na 70 procent.

Autoři průzkumu se také dotazovali na to, jak jsou lidé spokojeni s tím, že do druhého kola postoupili Pavel a Babiš. Kladně na to odpovědělo 54 procent lidí. S postupující dvojicí rozhodně není spokojeno 16 procent dotázaných a čtvrtina je spíše nespokojena.

Median provedl průzkum v době od 16. do 18. ledna a účastnila se ho tisícovka lidí starších 18 let.