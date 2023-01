Nerudové příznivci ve štábu děkovali s květinami. Danuše na Hrad, křičeli

Prezidentské volby 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Nerudová dorazila do volebního štábu v Praze s manželem a syny za velkého potlesku svých příznivců. „Už v tuto chvíli jsem velmi spokojená, protože nikdy žádná žena nebyla na mém místě. Cesta to byla opravdu dlouhá, ale mladí lidé si podle mě i díky ní uvědomili, že nemusí sedět v koutě. Nervozita ze mě spadla v momentě, kdy jsem vhodila lístek do volební urny,“ řekla novinářům při příchodu s tím, že výsledky může zamávat velká volební účast.

Za mohutného skandování „Danuše“ si Nerudová od dobrovolníků převzala květiny a dary. Zástupci dobrovolnických skupin se s ní krátce pozdravili a osobně ji poděkovali za „neskutečné vzpomínky, které díky ní získali“.

Jediná ženská prezidentská kandidátka při příchodu poděkovala jako první své rodině. „Moje rodina zvládla kampaň skvěle. Můj manžel se stal na několik měsíců mámou i tátou dohromady. A moji synové jsou skvělým příkladem, že i děti,“ prohlásila.

Sčítání hlasů v prvním kole prezidentské volby bude sledovat s příznivci ve svém volebním štábu na pravém břehu Vltavy v Galerii Mánes. Příznivci, kterých se sešlo pár stovek, se shromáždili hlavně v suterénu poblíž cateringu. V hloučcích obklopili několik televizních obrazovek s průběžnými výsledky o sčítání hlasů.

Mnoho příznivců přišlo do štábu v outfitech v odstínech kampaně Nerudové, tedy ve fialové. Je tomu přizpůsobeno i osvětlení ve štábu, včetně barev pódia. Téměř každý z podporovatelů se hrdě pyšní i odznáčkem DANUŠE na hrudi.

„Věříme, že to dneska dopadne a do druhého kola postoupí,“ shodují se její podporovatelé, kteří pro ni v krajích sbírali podpisy občanů nebo rozdávali letáky. „Černý kůň voleb,“ zmiňuje několik z nich.

Danuše Nerudová dorazila do svého volebního štábu s manželem a syny za velkého potlesku svých příznivců. (14. ledna 2023)

To, že by Nerudová nepostoupila do druhého kola prezidentské volby si většina jejich příznivců zatím nechce připouštět. „Vzbudili jsme po celé republice veliké nadšení. Dobrovolníci v krajích odvedli obrovský kus práce. Budeme každopádně pyšní na to, jak jsme se spojili a naději, kterou jsme vyvolali,“ dodává jeden z dobrovolníků.

Příznivci Nerudové věří, že by její neúspěch v letošních volbách nebyl jejím koncem ve veřejném životě. „I kdyby to dneska nedopadlo, tak to dopadne třeba příští volby, ona je kandidátkou budoucnosti,“ věří jeden z pražských dobrovolníků.

Mezi celebritami, které prezidentské kandidátce vyjádřily podporu, jsou například herečka Linda Rybová, zpěvák Dalibor Janda, influenceři Dva tátové, tedy Michal a David Vaníčkovi nebo herečka Michaela Tomešová. Je otázkou, kdo se slavných osobností dnes do volebního štábu dorazí. Zatím do štábu přišla například herečka Veronika Žilková nebo Johanna Nejedlová, zakladatelka neziskové organizace Konsent.

Nerudová odvolila už v pátek v podvečer doma v Kuřimi-Podlesí. Po návštěvě místní hospody už zůstala doma a na cestu do Prahy se vydala krátce před sobotním polednem autem.