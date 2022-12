„Určitě to nebude pan (soudruh) Babiš.“ Bývalí prezidentští kandidáti prozradili, komu dají svůj hlas

„Celou kampaň považuji za poněkud nudnou a nezajímavou. Poprvé mě opravdu nezaujala, je mdlá,“ řekl pro Lidovky.cz někdejší vyzyvatel Miloše Zemana z roku 2013 Karel Schwarzenberg s tím, že v prvním kole bude pravděpodobně volit senátora Pavla Fischera. „Neboť ho znám a při diskusích, které jsem si vyslechl, dával nejrozumnější a nejvěcnější odpovědi,“ dodal.

V druhém kole pak někdejší šéf české diplomacie podpoří podle vlastních slov toho, kdo bude stát proti expremiérovi Andreji Babišovi (ANO). „Sice není jisté, že Babiš bude v druhém kole, vypadá to ale velice pravděpodobně. No a kdyby nebyl a dostali se tam spolu třeba Danuše Nerudová a Petr Pavel? Pak by to bylo alespoň trošku zajímavější a ne tak nudné,“ podotkl.