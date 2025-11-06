Prezident Pavel přijme od premiéra demisi, Fiala mu ji předá osobně

  14:07aktualizováno  14:07
Prezident republiky Petr Pavel přijme v 16 hodin na Pražském hradě demisi vlády z rukou předsedy vlády Petra Fialy. Premiér mu ji odnese osobně. Neuvažoval o tom, že by ji na Hrad poslal například datovou schránkou. Jako to udělal jeho pravděpodobný nástupce, šéf ANO Andrej Babiš, v případě návrhu programového prohlášení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů sobě.
Prezident Petr Pavel přijal Premiéra Petra Fialu. (5. října 2025)

Prezident Petr Pavel přijal Premiéra Petra Fialu. (5. října 2025) | foto: Kancelář prezidenta republiky

Fiala řekl, že jeho vláda v demisi udělá vše pro to, aby předání moci bylo co nejplynulejší a nejdůstojnější. Poděkoval za spolupráci vládním kolegům a konstatoval, že nové vládě předá zemi v lepším stavu, než ji kabinet přebíral před čtyřmi lety.

„Prošli jsme zkouškami se ctí, Českou republiku předáváme v mnohem lepší kondici, než když jsme ji před čtyřmi lety přebírali. Doufám, že nastupující vláda kromě velkých slov a slibů, které znamenají zadlužování budoucích generací, bude alespoň v něčem pokračovat,“ řekl Fiala.

Předseda STAN Vít Rakušan zmínil, že vláda zvládla reakci na válku, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině v únoru roku 2022, migrační vlnu a byla respektovaným partnerem v zahraničí.

„Tady se vytváří obraz spálené země, předáváme zemi v dobré kondici, uvedl ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

