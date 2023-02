Policejní šéf bruslí kolem ochranky prezidenta. Chválí ji, Pavlovi navzdory

S Pavlem, který opakovaně uvedl, že k části útvaru necítí důvěru, chce ve čtvrtek hledat společnou řeč ohledně jeho budoucí ochrany. Debatovat by mohli i o bezpečnostních kontrolách na Pražském hradě.

Pavel dříve v rozhovoru pro Reflex.cz uvedl, že k části útvaru pro ochranu prezidenta nemá důvěru. Respektu ve čtvrtek řekl, že útvar podle jeho informací často fungoval podle konkrétních zadání kancléře Vratislava Mynáře. „Častokrát nerespektoval základní pravidla pro výkon ochrany, docházelo k únikům informací,“ řekl.

Vondrášek před jednáním v pražském Hrzánském paláci zdůraznil, že důvěřuje všem policistům, občanským zaměstnancům policie a všem útvarům. „I útvar na ochranu prezidenta má můj respekt, v posledních letech to neměl jednoduché,“ uvedl. Reagovat musel na teroristické útoky, bezpečnostní hrozby, těžkou situaci měl i v době předsednictví Česka v Evropské unii v uplynulém půlroce.

Útvar podle Vondráška odvádí dobrou práci. „Jakékoliv prohlášení, které vyvolává pocit nedůvěry v jejich činnost, snášejí (jeho příslušníci) těžce,“ řekl. Pavlovu bezpečnost nyní zajišťuje policie, útvar pro ochranu hlavy státu ji přebere po březnové inauguraci. Vondrášek řekl, že si ve čtvrtek vyslechne Pavlovy specifické požadavky. „Našim cílem bylo vždy najít společnou řeč policie a chráněné osoby,“ řekl.

Debata by se mohla týkat i bezpečnostních kontrol na Hradě. „Dvakrát ročně vyhodnocujeme rizika společně s dalšími bezpečnostními složkami,“ uvedl policejní prezident. Přihlíží se obecně k bezpečnostní situaci, vliv na rozhodnutí ohledně kontrol mělo třeba i předsednictví v Radě EU či válka na Ukrajině. „Teď nechci předjímat, protože na jaře plánujeme další bezpečnostní analýzu rizik,“ řekl.

Schůzka s prezidentem NKÚ

Nově zvolený prezident se sešel ve čtvrtek odpoledne také s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslavem Kalou. Projednávali spolu také audit, který chce provést ještě předtím, než převezme úřad. Podle Kaly však není reálné, aby se případný další audit v Kanceláři prezidenta republiky stihl ještě před Pavlovou inaugurací.

Závěr kontroly hospodaření a jí podřízených organizací, která je již hotová, by podle Kaly mohl být zveřejněný v řádu maximálně několika týdnů.

Pavel řekl v neděli, že bude chtít uskutečnit audit v KPR. Ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března. Uvedl, že chce mít „klidné svědomí, že to, co přebíráme, přebíráme v pořádku, že tam na nás nebudou čekat nějací kostlivci ve skříních“. Poukázal přitom na podezření z neoprávněného nakládání s utajovanými dokumenty a jejich skartací na Hradě za éry prezidenta Miloše Zemana.

Podle Kaly ale tak rychlá kontrola reálná není. „Jenom námitkové a odvolací řízení trvá minimálně dva měsíce, někdy i déle, takže do inaugurace se nepodaří kontrolu ani zahájit, ani provést a vypořádat námitky,“ uvedl prezident NKÚ. Až obdrží Pavlův tým informace o již provedené kontrole, tak pokud následně bude mít nějaké dotazy nebo připomínky, NKÚ je zodpoví. „Případně se budeme domlouvat na dalším postupu,“ dodal Kala.

Pokud by Pavel trval na dalším auditu, je v takovém případě nejdříve nutné podat podnět NKÚ, kolegium úřadu jej následně musí projednat a poté naplánovat. Celý proces je podle Kaly záležitostí řady měsíců.

Širší vedení NKÚ na konci ledna schválilo závěr z kontroly hospodaření KPR a jí podřízených organizací, tedy Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Výsledek kontroly zatím nemůže zveřejnit. Kala o něm nemohl informovat ani ve čtvrtek Pavla, neboť je vázán mlčenlivostí.

Zvoleného prezidenta Kala ve čtvrtek také informoval o tom, že Česko je nyní předsednickou zemí Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI) a v září bude pořádat konferenci v Praze.