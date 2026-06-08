Pavel přijde na vládu, která o účasti na summitu NATO rozhodne za dva týdny

Původně premiér Babiš říkal, že vláda definitivně rozhodne na svém jednání 8. června. Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka mu ale doporučil, aby to bylo později.
„Summitu předcházejí dvě formální zasedání na úrovni ministrů. Jedno na úrovni ministrů zahraničí proběhlo ve švédském Helsingborgu, druhé na úrovni ministrů obrany proběhne na začátku druhé poloviny června v Bruselu. Utváří se tam obsah, agenda, organizace a vše, co se summitu týká,“ řekl Macinka v rozhovoru pro iDNES.cz.
Vláda se s prezidentem v posledních měsících pře o složení delegace na summitu v Ankaře. Pavel tam jako vrchní velitel ozbrojených sil, který podle Ústavy také zastupuje zemi navenek, hodlá jet a zmínil i možnost kompetenční žaloby, pokud mu to vláda neumožní. Babiš přitom dříve zmiňoval, že by Pavel součástí delegace být neměl a že vláda počítá s tím, že do Turecka poletí premiér a ministři zahraničních věcí a obrany.
Spor se vyhrotil poté, co prezident Pavel odmítl jmenovat kandidáta Motoristů sobě Filipa Turka ministrem. Turek chtěl být šéfem diplomacie, ale na Hradě neprošel ani jako kandidát na ministra životního prostředí.
Vláda má řešit zvýšení plateb za státní pojištěnce
Kabinet Andreje Babiše má v pondělí rozhodnout o zvýšení plateb za státní pojištěnce.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch bude navrhovat zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám za důchodce, děti, studenty, ženy na mateřské či nezaměstnané 24 miliard korun.
Stát nyní posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně, za rok celkem téměř 158 miliard korun.