Tragická nehoda se stala na silnici první třídy v pátek krátce před 15:30. „Při dopravní nehodě utrpěl motocyklista zranění neslučitelné se životem,“ dodal Robovský. Okolnosti nehody podle něj šetří kriminalisté.
V pátek se v Libereckém kraji stala ještě jedna vážná nehoda, při níž se střetlo osobní auto s motocyklem. Řidič motocyklu při ní utrpěl středně těžké poranění a záchranáři ho vrtulníkem přepravili na traumacentrum liberecké nemocnice. Auto srazilo tohoto motocyklistu na křižovatce ulic Pražská a silnice I/38 v Doksech na Českolipsku.
