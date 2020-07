Při nehodě na Mladoboleslavsku se zranilo 6 lidí včetně 2 kojenců. Na místě zasahovaly dva vrtulníky

Čistá (Mladoboleslavsko) Při nehodě tří aut u Čisté na Mladoboleslavsku se v sobotu dopoledne zranilo celkem šest lidí. Dvě malé děti v kojeneckém věku jsou vážně zraněné, těžká zranění mají i dva dospělí. Silnice číslo 38 je uzavřena. Na místě zasahovaly dva vrtulníky záchranářů, řekly ČTK policejní mluvčí Vendulka Marečková a mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.

Obě děti po zajištění na místě přepravil vrtulník a sanitka do pražské nemocnice v Motole. „Utrpěly velmi vážná poranění vyžadující intenzivní lékařskou péči,“ uvedla Effenbergerová. Dva vážně zraněné dospělé postupně přepravil druhý vrtulník do liberecké nemocnice. Jednoho člověka se středně těžkým poraněním převezli záchranáři do pražské nemocnice Vinohrady a jeden lehce zraněný je v mladoboleslavské nemocnici.



Stř. Čechy: Z důvodu dopravní nehody 3 osobnich vozidel je obousměrně uzavřena silnice I/38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou. Na místě 7 zraněných osob, 3 transportuje vrtulník do nemocnice. Na místě všechny složky IZS.#policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) July 18, 2020

Příčinu a okolnosti nehody podle mluvčí Marečkové policisté vyšetřují. Po dobu zásahu na místě dopravu odklánějí.