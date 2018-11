Tragická nehoda v Pardubicích: po čelní srážce zemřeli dva lidé

Pardubice Při dopravní nehodě dvou automobilů v Pardubicích v části Doubravice zemřeli dnes ráno dva lidé. Silnice je uzavřena, policie dopravu odklání. Řekla to mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

„Řidiči by se měli místu nehody vyhnout. Uzavřena je silnice ze směru od Globusu i od Hrádku,“ uvedla Janovská. Při nehodě se také vážně zranil další řidič. Příčiny nehody policie vyšetřuje.

V Doubravicích se čelně srazila osobní auta BMW a Kia. Čtyřiadvacetiletý spolujezdec z BMW a šestapadesátiletý řidič vozu Kia na místě zemřeli. Třiadvacetiletý řidič BMW byl s těžkým zraněním převezen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Silnice v Doubravicích je zcela uzavřena, motoristé se do nich nedostanou ani od Pardubic ani od Hrádku. Podle Janovské bude uzavírka trvat nejméně do 10:00.