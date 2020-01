Při s Čínou odnese byznys, utrpí hlavně turismus. Investice se zatím drží ve fotbale, ve Slavii i reprezentaci

Praha Úterní reakce Šanghaje, která s Prahou přerušila veškeré styky, nemá jen politický rozměr. Rány utrží byznys i turismus. Ačkoli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) prohlásil, že v metropoli čínští turisté moc neutratí, odborníci na cestovní ruch s ním nesouhlasí.

„Kroky hlavního města můžou mít nepříznivý vliv na obchodníky a firmy působící v turistickém ruchu, samozřejmě z toho plyne také nižší výběr daní,“ uvedl pro LN mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro. Do Česka zavítá ročně přes 600 tisíc turistů z Číny, většina z nich míří do Prahy. „Čínští turisté můžou nabýt pocit, že v hlavním městě nejsou vítáni a můžou se Praze při svých cestách po Evropě spíše vyhýbat,“ doplnil Diro.



Jeho slova potvrdil i místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. „Obávám se, že vypovězení styků ze strany Šanghaje výrazně český turismus ovlivní,“ sdělil LN.

Předseda představenstva fotbalového klubu SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík.

Neblahé dopady na byznys zdůraznil i člen vedení čínské firmy CITIC Group Jaroslav Tvrdík. Spolupráce mezi oběma zeměmi podle něj stojí výhradně na osobním přátelství mezi prezidentem Milošem Zemanem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. „Když z česko-čínského vztahu zmizí Zemanův ochranný deštník, reálně hrozí, že žádné česko-čínské vztahy mnoho let již opravdu nebudou. A to pak je pro české firmy v Číně obří problém,“ dodal Tvrdík. Zrovna v Šanghaji v současnosti vyrábí část své produkce pro čínský trh například Škoda Auto. Čína je pro ni největším odbytištěm.

Diplomatický zdroj LN upozornil na to, že Česku nyní naprosto chybí jakýkoli plán, podle kterého by se vztahy s Čínou budovaly. „Na ministerstvu zahraničí nic není, všichni od toho dávají ruce pryč,“ řekl.

Na aktivitě ubral v poslední době i prezident a jasně Číňanům vzkázal, že sliby se mají plnit. „Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala. Mluvím o investicích,“ podotkl Zeman, který kdysi sliboval, že z Pekingu do Česka doputuje více než 200 miliard korun. Realita je ale jiná a ČR má s Čínou dlouhodobě velký obchodní deficit. „Do Číny vyvážíme za něco více než 50 miliard korun a dovážíme za 500 miliard. To není zdravá situace,“ řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Sport a dost

Jedinou oblastí, kde se čínským investicích zatím jakž takž daří, je sport. „Pan prezident se zajímá o celkový objem investic a tento také hodnotí. Je samozřejmě pravdou, že fotbalová Slavia je investicí úspěšnou,“ odpověděl LN Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

SK Slavia Praha je v rukou Číňanů od podzimu 2015. Klub pomohli zachránit před krachem, oddlužit jej a získat do jeho vlastnictví i stadion v Edenu. Od listopadu 2018 patří většina v klubu čínské společnosti Sinobo Group, menšinovým vlastníkem je firma CITIC Group, která Slavii převzala od původního majitele CEFC v době jeho ekonomických problémů.

Čínské peníze dál tečou i do české fotbalové reprezentace, jejímž novým prémiovým partnerem se od ledna stal čínský výrobce elektroniky TCL. Donedávna v Česku neznámá značka se dere na trh a její produkty už nabízejí snad všichni prodejci elektroniky. Jedná se údajně o nejrychleji rostoucí značku v tomto segmentu u nás. Právě partnerství s fotbalem může její pozici posílit.

Z české strany profitovala na česko-čínském namlouvání zejména investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, který se netají sympatiemi k prezidentu Zemanovi. V Číně získala v roce 2013 vytouženou licenci na poskytování spotřebitelských půjček pro úvěrovou společnost Home Credit, která od té doby drží pevné místo na čínském trhu. Na sklonku loňského roku se společnost stala v Česku terčem kritiky za to, že proplácela pročínské aktivity v ČR. Zaplatila i školení šanghajských a pekingských záchranářů od pražské záchranky. „Za to se čeští záchranáři učili přistávat na mrakodrapech, což není v Praze zrovna využitelné,“ glosoval Hřib.

Další ranou česko-čínskému přátelství bude podle Zemana připravovaná cesta šéfa Senátu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan, což mu opět včera při jejich společném obědě vytkl. Kubera však trvá na tom, že vztahy s Čínou, která Tchaj-wan pokládá za svou součást, to nezhorší.