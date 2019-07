Při srážce vlaku s dodávkou na Rakovnicku zemřel člověk. Další lidé jsou zranění

Při sobotní srážce dodávky s vlakem u obce Příčina na Rakovnicku zemřel člověk, který cestoval v autě. Dva lidé jsou těžce zranění, jeden z nich byl ve vlaku. Další žena a jedno dítě se zranily středně těžce, další tři lidé lehce, řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. Celkem se tak při nehodě zranilo osm lidí, jeden z nich zemřel.

Těžce zraněné převezly dva vrtulníky do střešovické nemocnice v Praze a do nemocnice v Plzni. „Žena a muž utrpěli vážná mnohočetná poranění,“ řekla Effenbergerová. Středně těžce je zraněno dítě předškolního věku a další žena. Sanitky je převezly do nemocnice v Praze Motole. Tři lehce zraněné z vlaku převezli sanitky po ošetření do rakovnické nemocnice.

Jednoho člověka z vlaku museli vyprošťovat hasiči. Vlak skončil po nehodě mimo trať, na místo míří hasičský speciál z Plzně určený na nakolejování vlaků.

Středočeši požádali o součinnost i záchranáře z Plzeňského kraje, kteří na místo vyslali vrtulník z Líní. „Transportoval muže ve věku kolem 25 let do plzeňské fakultní nemocnice,“ řekla ČTK mluvčí plzeňské krajské záchranné služby Mária Svobodová. Potvrdila, že jeho zranění jsou vážná.

Nehoda byla na tísňovou linku nahlášena po 15:00. Stala se na železničním přejezdu, který křižuje silnici druhé třídy s jednokolejnou tratí číslo 162. Trať spojuje Rakovník s Mladoticemi na Plzeňsku. Provoz vlaků je přerušen, podle webu Českých drah se komplikace očekávají až do 23:00. Zrušené vlaky nahradily autobusy.

„Srážka se stala na přejezdu, který je zabezpečený světelnou signalizací bez závor,“ řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Provoz na trati byl zastaven, okolnosti nehody inspektoři zjišťují.