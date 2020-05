Při tragické nehodě taxi jel ministr Petříček domů ze setkání s kolegy z pražské ČSSD

Praha Podle zdrojů serveru Lidovky.cz z vyšších kruhů pražské politiky jel ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu okolo čtvrté hodiny ranní ze setkání se svými kolegy z pražské sociální demokracie. Taxi, které ministra vezlo, v Nuslích havarovalo a jeho řidič zemřel.

Jednat se mělo o přátelské setkání v kancelářích na Žižkově, kde mají sídlo další vlivní členové ČSSD z Prahy jako poslanec Petr Dolínek nebo bývalý poslanec Evropského parlamentu Miroslav Poche, který bývá považován za vůbec nejvlivnějšího sociálního demokrata v české metropoli.

Z Žižkova si poté ministr objednal taxíka, který ho měl dovézt do jeho domovských Nuslí. Podle policie se Petříček na tuto dobu zřekl policejní ochrany, která je mu k dispozici. Nevyužil ani možnost nechat se odvézt vládním autem s řidičem.

U člena vlády může v době koronavirové krize vyvolat využití služeb taxislužby pochybnosti o bezpečnosti takového postupu. Vzhledem k tomu, v kolik hodin ale zřejmě směrem domů odjížděl, by jízda vládním autem s řidičem znamenala, že by na Petříčka musel do čtyř ráno čekat. Snad i proto se ministr rozhodl pro odvoz taxíkem. Zbytek příběhu už v médiích proběhl.

V ulici Nuselská, nedaleko ministrova bydliště, narazil vůz taxislužby Škoda Octavia podle informací serveru Blesk.cz v nízké rychlostí do zaparkovaného vozu. K nehodě došlo zřejmě kvůli zdravotním komplikacím 62letého taxikáře, kterého se již přivolaným záchranářům nepovedlo oživit. Sám Petříček vyvázl z nehody bez zranění, nehodlá prý však okolnosti nehody nikterak komentovat. Na opakované dotazy serveru Lidovky.cz ministr zahraničí neodpověděl.

Ani podle pražské hlavní hygieničky Zdeňky Jágrové není využívání služeb taxikářů v současné době nebezpečnější, než jiné způsoby přepravy. „Sama jsem služeb taxikářů v poslední době několikrát využila. Mezi nakaženými se taxikáři neobjevují, není to tedy žádná riziková skupina,“ řekla serveru Lidovky.cz Jágrová. Zvláště to pak podle ní platí v situaci, kdy má podle předpisů řidič i v zadní části vozu sedící pasažér nasazenou roušku.