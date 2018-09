Příběh drogy, která zabíjela v Ostravě. Objevitele pozůstalí obviňují ze smrti blízkých

PRAHA Syntetické kanabinoidy nejsou na evropském drogovém trhu úplným nováčkem. Podle zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) se dá skupina těchto látek vystopovat na evropské drogové scéně už od druhé poloviny nultých let. Historie látek, které zabíjely v Ostravě, je ale ještě o něco delší.

Kanabinoidy mají i přes svůj název s klasickým kanabis, tedy marihuanou, společného jen málo. Podobně jako v případě extáze nebo LSD je tato syntetická droga nechtěným výsledkem vědeckého výzkumu. Látka THC, obsažená v marihuaně, byla dlouhou dobu pro vědce záhadou. Nebylo jasné, jakým způsobem ovlivňuje lidské tělo, respektive jak probíhá biochemický proces, kvůli kterému má na člověka omamné účinky.

V osmdesátých letech došlo k zásadnímu průlomu. Byl objeven kanabinoidový receptor v neuronech. Pro vědce v tomto směru začala nová etapa výzkumu. Když znali receptor, zaměřili se na výrobu látek, které s receptorem reagují a následně popisovali tento mechanismus. Látky nutně nemusely mít stejné účinky jako THC. Syntetické kanabinoidy prostě jen označovaly soubor chemických sloučenin, které se vázaly na stejný receptor. A tady začíná příběh vědce John W. Huffmana.

Stovky kanabinoidů

Huffman se začal na Clemsonské univerzitě syntézou kanabinoidů zabývat. Během svého výzkumu jich vytvořil stovky a značně tak přispěl k lepšímu pochopení fungování lidského těla. Své výsledky také publikoval v odborných časopisech. „Chemie, kterou potřebujete k vytvoření těchto látek, je velice jednoduchá a velice stará,“ řekl Huffman v roce 2015 pro Washington Post. „Stačí jenom tři základní složky a dva kroky. Za několik dní můžete vyrobit 25 gramů, a to je množství, které už dokáže nadělat pěknou paseku.“

Jak se látka dostala do nelegálních varen a do rukou rekreačních uživatelů, není jasné. Faktem ale je, že sloučenina s názvem JWH-018, kterou Huffman vytvořil v roce 1993, byla v roce 2008 objevena v Německu. Prodávala se pro rekreační účely pod názvem Spice. Pod tímto názvem také znají drogu uživatelé ve Spojených státech a západní Evropě. Výrobci se zřejmě inspirovali v jednom ze zveřejněných odborných článků a pustili se do lukrativního byznysu.

Podle zprávy EMCDDA z roku 2017 se tyto drogy dostávají do Evropy především z nelegálních laboratoří v Číně. Účinnost některých kanabinoidů je vysoká. Na jednu dávku drogy Spice stačí jen několik desítek miligramů této látky. V praxi se tedy z jednoho kilogramu dají vyrobit tisíce balíčků drogy.



Drogou postříkané bylinky

Syntetizované látky se z Číny vyvážejí typicky na obchodních lodích ve formě prášku, z něj se pak v Evropě připravuje výsledný produkt. Účinná látka se pomocí spreje nastříká na usušené bylinky (odtud také pochází název Spice, tedy koření). V USA se jako podklad používá bylina damiána, v Evropě je oblíbenější meduňka, máta nebo tymián. Droga se pak kouří. V minulosti byly objeveny dvě velké výrobny v Nizozemsku a Belgii, což by naznačovalo, že se do obchodování se Spice výrazněji zapojil také organizovaný zločin.

Spice je nebezpečný především proto, že velmi snadno dokáže způsobit hromadné otravy. Zřejmě nejtragičtější případ je z Ruska z roku 2014, kdy bylo drogou z této skupiny otráveno 600 lidí. Patnáct přišlo o život. S hromadnými otravami mají zkušenost také USA nebo Polsko, kde se v roce 2015 přiotrávilo drogou zvanou Mocarz zhruba 200 lidí.

Nechtěný vynálezce Spice Huffman dnez žije v izolaci ve Smoky mountains v USA. V minulosti dostával emaily od truchlících rodin, které ho obviňovaly ze smrti svých blízkých. Huffman vzpomíná, že poprvé se o využití jeho práce jako drogy dozvěděl od německého blogera. „V té době mi to přišlo celkem legrační,“ říká. „Pak se ke mně začaly dostávat také negativní důsledky a já jsem si tehdy říkal: „Hmm, tady někdo otevřel Pandořinu skříňku.“