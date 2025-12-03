Čtyři děti a dospělý se v Příbrami nadýchali zplodin, skončili v nemocnici

  10:20
Záchranáři ve středu ráno vyjížděli do bytového domu v Příbrami k jednomu dospělému a čtyřem dětem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Skončili v nemocnici, jsou mimo ohrožení života. Příčina a okolnosti události se vyšetřují.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Hasiči naměřili nejvyšší hodnoty oxidu uhelnatého v kotelně. „Kotel byl proto vyloučen z užívání a objekt hasiči odvětrali,“ informovala mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

K události došlo v Březnické ulici, hlášena byla před sedmou hodinou ranní. Hasiči evakuovali celkem 11 lidí, z toho pět odvezla zdravotnická záchranná služba a šest zůstalo na místě.

„Měli jsem tam v péči pět lehce nadýchaných pacientů, z toho čtyři děti,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Pacienty odvezli do hyperbarické komory v kladenské nemocnici.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu, který vzniká nedokonalým spalováním organických látek. Při vdechování se váže místo kyslíku na hemoglobin obsažený v červených krvinkách. Otravy nejčastěji způsobují domácí topeniště jako kamna, krby, kotle nebo ohřívače vody. K otravám přispívá i zateplení a výměna oken, tedy větší utěsnění bytů, které brání přirozenému pohybu vzduchu a větrání.

