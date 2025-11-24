Jednotný systém přijímacího řízení na vysoké školy v podstatě neexistuje, napříč obory se liší jejich provedení, náročnost i termíny.
Jak a kdy se hlásit na vysokou školu
Vysoké školy samy rozhodují o datech, které musí uchazeči při podávání přihlášek dodržet. Rozdíly jsou i mezi obory jedné fakulty. Jistotou je tedy jen konzultace s webovými stránkami dané školy, případně konkrétního oboru.
Přihlášky se už v podstatě výhradně podávají elektronicky. Je však nutné si dát pozor na poslední možný termín a odeslání neodkládat, jelikož do vypsaného data musí zpravidla na účet školy dorazit rovněž poplatek spojený s přijímacím řízením.
Na většině veřejných vysokých škol lhůty už běží – začínají zpravidla během listopadu – a končí nejčastěji během března. Existují však výkyvy oběma směry – například pražská Univerzita Karlova nebo brněnská Masarykova univerzita přijímají přihlášky jen do konce února 2026.
Výrazně dříve pak kvůli náročnosti zkoušek mnohdy končí přihlašování na úzce profilované, zejména umělecké obory. Například Fakulta architektury pražského Českého vysokého učení technického nebo Fakulta umění a designu ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně přijímají přihlášky jen do konce listopadu 2025.
Úplně neobvyklé však nejsou ani delší termíny. Na pražskou Vysokou školu ekonomickou se lze hlásit i v dubnu a na část oborů dokonce ještě v květnu.
O hodně vstřícnější jsou lhůty na soukromých vysokých školách. Zpravidla umožňují podávání přihlášek až téměř do začátku akademického roku a některé z nich dokonce ještě později. Uchazeči se tak mohou hlásit až do září, případně ještě v říjnu.
Kolik stojí přihláška na VŠ
Zákon stanovuje maximální výši poplatku na 990 korun. Školy si jejich výši, stejně jako v podstatě všechny další aspekty přijímacího řízení, stanovují samy. Na školách ve větších městech počítejte spíše s částkou u horní hranice, jinde může být až o několik set korun nižší.
Přihlášek lze podat libovolný počet.
Kdy budou přijímací zkoušky
Zkoušky zpravidla navazují na maturity a konají se v červnu. Termíny se však různí, některé fakulty mohou uchazeče zvát už o měsíc dříve. Přesné datum i čas dostávají uchazeči v pozvánce během jara a s dostatečným předstihem.
Soukromé školy využívají odlišný princip, který klade menší důraz na jednotné testy. Pokoušejí se uchazečům vycházet vstříc a zkouška má často formu nástupních pohovorů, které se mohou konat takřka libovolně.
Jak vypadají přijímací zkoušky na VŠ
Na co dát u Scio pozor
Některé školy mohou pro přijetí započítávat pouze konkrétní vypsané termíny testů. Jen tři termíny například uznává Fakulta architektury ČVUT. Pro zkoušky na jiné školy lze naopak využít výsledků i z předchozích let. Až tři roky staré výsledky uznává Národohospodářská fakulta pražské VŠE.
Stejně jako termíny se napříč obory liší i samotná náplň a průběh prvního kola přijímacích zkoušek. Některé školy používají vlastní sady testů, jež mají ověřit konkrétní znalosti uchazečů a vhodnost pro zvolený obor. Velká část institucí však spoléhá na jednotné Národní srovnávací zkoušky společnosti Scio. Právě univerzálnost je jejich výhodou. Výsledky z jediného termínu lze využít pro přijímací řízení na více oborech.
Druhé kolo je běžné na více žádaných či úzce zaměřených oborech. Uchazeč by měl počítat s pohovorem, případně přímo s ústní zkouškou. Nejčastěji na uměleckých oborech také bývá součástí talentová či praktická zkouška.
Přípravy na přijímací zkoušky
Většina vysokých škol nabízí přípravné kurzy na míru šité konkrétním přijímacím zkouškám. Přípravku nabízí také společnost Scio pro Národní srovnávací zkoušky.
Pro přípravu na ústní (ale i psané) zkoušky je také vhodné prostudovat odbornou literaturu, již školy uchazečům doporučují – diskuse o vybraných titulech může být přímo součástí zkoušky.
Prominutí přijímací zkoušky
Jednou z možností je také prominutí přijímací zkoušky, které v nějaké formě nabízí velká část vysokých škol. Rozhodování o jejím vypuštění závisí zpravidla na prospěchu na střední škole, roli ale mohou hrát i mimoškolní aktivity.
Jednou z nejčastějších možností je účast či dobrý výsledek na některé z vědomostních soutěží. Například osvědčení z matematické či fyzikální olympiády může pomoci k prominutí zkoušky na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického. K prominutí zkoušky na většinu fakult brněnské Masarykovy univerzity, ale i mnoha dalších škol, pak může pomoci účast v soutěži Středoškolská odborná činnost.
Jiné školy kladou větší důraz na známky ze střední školy. Předložením vysvědčení za poslední čtyři roky z profilových předmětů – matematiky, češtiny, angličtiny a volitelného cizího jazyka – lze dosáhnout úplného prominutí přijímacích zkoušek či alespoň výrazného bonusu na Vysoké škole ekonomické.
K přijetí na Technickou fakultu České zemědělské univerzity bez zkoušek stačí jen dobrý průměr známek na maturitním vysvědčení. Z jakých předmětů je uchazeč má, nebo jak je vysvědčení staré, pak nehraje vůbec roli.
Kdy jsou známé výsledky
Datum oznámení výsledků se odvíjí od data konání zkoušet. Vyhlášení mohou zpozdit případná druhá kola či náhradní termíny. Uchazeči je mohou očekávat zhruba do konce července, mezi obory i typy studia se však mohou lišit.
Podmínky pro nástup na VŠ
V podstatě jedinou podmínku pro přijetí stanovuje zákon o vysokých školách číslo 111/1998 – úspěšně ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Na umělecké obory mohou však být přijati i uchazeči z konzervatoří s vyšším odborným vzděláním (titul DiS.).
Podzimní maturita nevadí
Absolvování maturitní zkoušky je potřeba doložit nejpozději při zápisu do studia, v některých případech však už při podávání přihlášek. Náhradní maturitní termín ovšem nevadí, vysoké školy s nimi počítají a v případě potřeby se dá domluvit individuální termín zápisu.