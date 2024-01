Přihláška na střední jako digitální past: panují i obavy z útoků hackerů. Jak bude nový systém zabezpečený?

„Největším problémem by bylo, kdyby ho někdo hacknul. Třeba i nějaký rádoby vtipálek. Kdyby například změnil nějaké údaje nebo systém schválně zahltil, to by pak bylo samozřejmě nebezpečí,“ řekl serveru Lidovky.cz Radko Sáblík, ředitel pražské Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia.

U všech nových systémů je podle něho nutné dolaďování, na to ale tvůrce DiPSy Cermat, příspěvková organizace ministerstva školství, nyní nemá čas. „Málokdy se stane, že by nový systém fungoval hned na sto procent,“ podotkl Sáblík.

To ostatně ukazuje i další novinka – aplikace eDoklady, jejíž spuštění o minulém víkendu doprovázely výpadky Identity občana, jež je právě k přihlášení nutná. Zrovna tento digitální nástroj přitom bude zapotřebí i pro vstup do systému DiPSy.