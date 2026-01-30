Loni se v prvním kole do všech oborů středních škol hlásilo asi 159 tisíc uchazečů, o rok dříve jich bylo 157 tisíc. Přihlášku si kromě dětí ze základních škol podávají i zájemci z řad středoškolských prváků, kteří chtějí změnit školu. Ale také lidé ze zaměstnání i zahraničí. Podle ministerstva školství proto není možné odhadnout, jaká bude letos konkurence.
Obsah
Jak se podávají přihlášky na střední školy?
Přihlášku mohou děti a jejich rodiče vyplnit ručně do papírových formulářů. Ty získají ve své současné škole nebo si je mohou stáhnout na webu ministerstva školství. Většina lidí ovšem podává přihlášku elektronicky přes portál DiPSy. Tam je potřeba přihlásit se elektronickou identitou (například Mobilní klíč eGovernmentu, Bankovní identita, případně mojeID).
Portál je napojený na registr obyvatel a další informační systémy, takže formulář bude základními osobními údaji rovnou předvyplněný. Zájemci o studium starší 18 let se musí hlásit sami, nikoliv přes rodiče.
Na kolik škol se můžu hlásit?
Uchazeč si vybere až 3 obory bez talentové zkoušky a až 2 obory s talentovou zkouškou, tedy maximálně 5 oborů. Je potřeba je správně seřadit.
Jak si školy správně seřadit, co je priorita?
Školy či obory si uchazeč na přihlášce řadí podle priority, tedy od školy, na kterou chce dítě nejvíc, až po takzvanou „záchrannou“. Zároveň na prvním místě by měla být ta škola (nebo obor), která je nejobtížnější na přijetí. Tedy hlásí se na ni nejvíc zájemců nebo bere z uchazečem vybraných škol nejméně dětí, a tak na ni uchazeč potřebuje nejvíce bodů z přijímacích zkoušek.
„Doporučujeme vyváženou volbu: první škola ambiciózní, druhá realistická, třetí jistota,“ radí v průvodci přijímacími zkouškami ministerstvo školství.
Důležité je, že pokud uchazeč získá z jednotné přijímací zkoušky dostatek bodů už na první školu, bude právě na ni přijat a na zbývající ne. Pokud bude mít nedostatek bodů na první školu, ale na druhou ano, zamíří na školu na druhé příčce.
Je potřeba přikládat další dokumenty?
Ano, jde třeba o lékařský posudek, hodnocení na vysvědčeních nebo doporučení školského poradenského zařízení. Záleží na dané škole a oboru. Každá škola uvádí na svých stránkách, co je potřeba k přihlášce přiložit. Na portálu DiPSy to uchazeči uvidí přímo při zvolení požadované školy. Nahrávají se jednoduše pomocí fotky nebo skenu. Ke každé listinné přihlášce je potřeba doložit potřebné dokumenty v papírové kopii.
Kdy se podávají přihlášky?
Přihlášky je možné podávat od 1. do 20. února. Čas přihlášení nemá vliv na přijetí dítěte na střední školu. Portál DiPSy se otevře v polovině víkendu. „Systém DiPSy otevřeme 1. února, což letos vychází na neděli. Spustíme ho ze soboty na neděli o půlnoci,“ uvedla Barbora Rosůlková, šéfka organizace Cermat, která má přihlašování na střední školy na starosti.
Je možné přihlášku opravit?
Ano, nejjednodušší je to v systému DiPSy. Přihlášku mohou uchazeči upravovat během celé dvacetidenní lhůty, musí ale stáhnout již podanou přihlášku a podat ji znovu. „Počet pokusů omezený není, nicméně já bych tady skutečně apelovala na to, aby si to všichni řádně rozmysleli a vyplňovali ji ve chvíli, kdy opravdu mají jasno,“ řekla Rosůlková.
Kdy se píšou přijímací zkoušky?
Jednotnou přijímací zkoušku budou uchazeči o čtyřleté maturitní obory a nástavby skládat v pátek 10. dubna a v pondělí 13. dubna, pro víceletá gymnázia je termín 14. a 15. dubna. Náhradní termín pro všechny je 29. a 30. dubna.
Další informace najdou uchazeči a jejich rodiče na portálu Přihlášky na střední či stránkách organizace Cermat.
Informace o školách
Infoabsolvent nebo Atlas školství nabízí přehled škol a oborů, návaznost studia na trh práce a praktické informace, které doplní obraz o studiu i uplatnění absolventů.
Interaktivní údaje naleznete na stránkách Cermatu Microsoft Power BI. Přehledně jsou k zobrazení údaje o 1. i 2. kole přijímacího řízení od roku 2024 na úroveň jednotlivých škol, oborů, zaměření a formy vzdělávání.
Vzdělávání v datech přehledně ukazuje kapacity škol, počty přihlášených i přijatých a výsledky jednotné přijímací zkoušky od roku 2024. Uchazeči si tak porovnají trendy a reálné šance napříč školami i obory.