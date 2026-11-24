Po dlouhém, téměř měsíčním období, kdy se průměrné teploty pohybovaly kolem dlouhodobého normálu, čeká Česko teplotní zvrat. Přijde výrazné ochlazení.
„Především druhá polovina tohoto týdne a pak pravděpodobně většina týdne příštího bude silně podnormální,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výhledu počasí do 20. prosince. Teploty budou o tři stupně nižší než je dlouhodobý normál.
Průměrné teploty se budou nejpravděpodobněji pohybovat mezi -2 až -5 stupni Celsia. Průměrné noční teploty budou klesat k -4 až -9 °C. „Na přelomu týdnu jsou očekávány i teploty mezi -10 až -15 °C,“ píší meteorologové na svém webu. Pro noc na neděli pak předpovídají při uklidnění větru i kolem -16 °C.
Nejvyšší denní teploty zůstanou pod nulou nebo těsně na dní. Meteorologové předpovídají rozptyl mezi -4 až +1 °C. „Jen výjimečně mohou krátkodobě vystoupit i výše nad bod mrazu, hlavně v Čechách. V tomto období je vysoká pravděpodobnost ledových dnů, kdy teploty po celý den nevystoupí nad bod mrazu,“ dodává ČHMÚ.
V týdnu od pondělí 7. prosince začnou mrazy zmírňovat a průměrné teploty se pravděpodobně vrátí k blízkosti nuly, tedy slabě podnormálním nebo normálním pro toto období. Podobné teploty zůstanou až do 20. prosince. Noční teploty se měly držet slabě pod bodem mrazu a ty denní lehce nad ním.
Srážky budou podle předpovědi kolísat
Minulý týden byl na srážky bohatý, v průměru spadlo kolem 25 mm. V tomto týdnu bude srážek méně. Ovšem čtvrtek přinese hodně sněhu, takže v úhrnu bude tento týden srážkově normální nebo slabě nadnormální.
Příští týden očekávají meteorologové srážek méně. A pokud se vyskytnou, budou většinou slabé a ve formě sněžení. Další dva týdny by mohly být opět na srážky průměrné, nicméně s velkou pravděpodobností se zejména v nížinách oteplí, opět převáží déšť a sněžit by mělo od vyšších poloh výše.
Jaké bude počasí ve středu a ve čtvrtek, se podívejte zde: