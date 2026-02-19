Přijdeme s návrhem, který bude výrazně omezovat imunitu, řekl Rakušan

  12:10
Kvůli počínání vládní koalice, která chce ochránit premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a předsedu Sněmovny a SPD Tomia Okamuru před vydáním k trestnímu stíhání, připraví opoziční hnutí STAN návrh, který by měl osekat imunitu vrcholných politiků. „Přijdeme s návrhem, který bude výrazně poslaneckou imunitu omezovat,“ řekl šéf STAN Vít Rakušan.

Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry vládě Andreje Babiše opozicí. Na snímku Vít Rakušan. (3. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Zneužití imunity je největším tmelem vládní koalice,“ prohlásil exministr vnitra a předseda Starostů a nezávislých Rakušan po jednání „kabinetu pro budoucnost“, jak STAN říká své stínové vládě.

Mandátový a imunitní výbor tento týden nedoporučil poslancům hlasovat pro vydání Babiše a Tomia Okamury ke stíhání.

U premiéra a předsedy ANO Babiše jde o podezření na neoprávněné čerpání padesátimilionové evropské dotace na farmu Čapí hnízdo, u Okamury o předvolební plakát SPD varující před „chirurgy“ z dovozu.

„Je to vlastně šílené. Proč by se neměli zodpovídat? Pojďme k návrhu, který výrazným způsobem omezí imunitu,“ řekl Rakušan.

„Princip imunity smysl má, ale politici nejsou kasta nedotknutelných, aby se díky ní vyhýbali trestnímu stíhání za věci, za které by každý jiný občan naší země byl po právu souzen a v případě viny odsouzen,“ argumentuje předseda hnutí STAN.

Mandátový a imunitní výbor nedoporučil vydání Babiše a Okamury ke stíhání

Velmi ho udivilo, jak se po jednání mandátového a imunitního výboru vyjadřovala jeho předsedkyně Helena Válková z ANO. „Hlasovala jsem pro nesouhlas se žádostí o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Došlo k mnoha procesním pochybením, překvapilo mě, kolik je tam chyb,“ uvedla šéfka mandátového a imunitního výboru.

„A já nemám důvěru, že se s tím soudy vypořádají tak, jak by bylo v souladu s trestním řádem,“ řekla Válková.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová, čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud Babiše i Nagyovou dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami, na nichž je zobrazen muž tmavé pleti se zakrvaveným nožem a nápisem: Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu.

„Neměli bychom na úkor moci zákonodárné nechávat moc soudní určovat hranice naší imunity,“ hájila Válková, proč nemá být Okamura vydán ke stíhání. Ten se hájí tím, že jde o uměle vytvořenou kauzu bývalou vládní koalicí, která ho chtěla zavřít za názor a omezovat svobodu slova.

Sněmovna jako celek má o žádostech o vydání obou politiků ke stíhání hlasovat na mimořádné schůzi 5. března.

