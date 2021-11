Stanjura: Přijetí eura zatím není výhodné. Firmy ušetří, oponuje ekonom

Vznikající koaliční vláda neplánuje přijetí eura. Česko nesplňuje podmínky pro jeho přijetí a pro zemi to také zatím není výhodné, uvedli zástupci koalice SPOLU před jednáním o vzniku nové vlády. Že by bylo přijetí eura pro Česko nevýhodné odmítá ekonom Tomáš Prouza, českým firmám by to podle něj ušetřilo miliardy.