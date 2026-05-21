Přijetí podezřelého na ebolu kritizuje opět Okamura. USA samy zpřísnily pravidla, píše

„Nesouhlasím s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví o převozu Američana s ebolou z africké Ugandy do ČR na žádost amerického velvyslance. Právě USA totiž pozastavilo vstup na své území cestujícím, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy či Jižního Súdánu nebo se v těchto zemích zdržovali. USA se tak snaží snížit riziko šíření nemoci na svém území,“ napsal Okamura na sociální síti.
Redakce iDNES.cz shání Vojtěchovu reakci.
Předseda SPD už ve středu označil převoz muže s rizikem nákazy za krok, s nímž zásadně nesouhlasí. Uvedl tehdy, že existence špičkového zdravotnického zařízení v Česku sama o sobě neospravedlňuje přijetí člověka s podezřením na ebolu. Podle něj veřejnost vnímá převoz jako možné ohrožení.
O umístění amerického občana po kontaktu s nakaženým ebolou požádaly Českou republiku Spojené státy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou rozhodl, že muž bude převezen do Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministra nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko a nebude v kontaktu s českými občany.
Transport i hospitalizaci pacienta uhradí Spojené státy. Zatím není potvrzené, zda se muž při kontaktu s nemocným skutečně nakazil. Česká republika podle Vojtěcha aktuálně neeviduje žádnou další žádost o přijetí osob po kontaktu s ebolou. Ministr zároveň uvedl, že pro další zahraniční pacienty by nebyla k dispozici potřebná kapacita.
20. května 2026