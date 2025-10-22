K přípravě na přijímací zkoušky může posloužit prémiový seriál serveru Lidovky.cz, který ve třiceti kapitolách zájemce o přípravu provází veškerou látkou z matematiky a českého jazyka, jež bude k přijímačkám potřeba, a nabízí množství procvičovacích příkladů a úloh, ve kterých si lze vše vyzkoušet.
Doslova na jedno kliknutí lze zkusit některý z testů z českého jazyka nebo z matematiky na webu iDNES.cz v sekci věnované středním školám. Zvolit můžete mezi variantou pro osmiletá nebo šestiletá gymnázia a samozřejmě také pro čtyřleté obory.
Pro zevrubnou přípravu, ale také pro hledání informací o středních školách, netradičních možnostech přípravy na zkoušku, tipy na řešení geometrických či datových úloh nebo pro zábavnou práci s textem doporučujeme speciál pro iDNES Premium.
Dále jsou k dispozici aplikace a nápomocné weby:
Trénuj a uč se
Aplikace Tau, tedy Trénuj a uč se, za kterou stojí organizace ministerstva školství Cermat, nabízí trénink úloh z dřívějších zadání. Funguje na počítači. Uživatelé v ní mohou trénovat češtinu i matematiku, a to v testech pro pátý, sedmý a devátý ročník.
Buď děti zvolí, že chtějí procvičovat skupinu úloh – například v češtině je na výběr až dvacet okruhů, nebo rovnou celý test. Ve druhé variantě ale nebudou moci žádnou z chyb opravit. Aplikace zobrazuje správné výsledky, přičítá body a také měří čas.
Celá aplikace má i verzi v ukrajinštině, do níž se lze přepnout na úvodní straně. Zadání je ukrajinsky a v azbuce, ovšem průvodní text (třeba tlačítko „ukončit“) je psaný česky. Ukrajinská verze má také mnohem menší počet cvičných zadání.
Aplikace InspIS SETmobile, za kterou stojí Česká školní inspekce, umí kromě procvičování také několik užitečných vychytávek. Je napojená na portál Vzdělávání v datech, který sbírá data o kapacitě škol a má i výsledné bodové zisky uchazečů z loňského roku.
Žákům tak aplikace ukáže, jak by s výsledkem testu uspěli v konkurenci uchazečů o jejich vysněnou školu. Tento údaj je ale orientační, protože srovnává aktuální výsledky s minulostí.
K procvičení jsou starší zadání jednotné přijímací zkoušky od Cermatu z let 2020 až 2025. A to pro páté, sedmé i deváté ročníky, část z nich i v ukrajinštině. Po absolvování každého testu obdrží uživatel rozsáhlé vyhodnocení a interpretaci svého výsledku. Může si přečíst i návod, jak se lépe s úlohami poprat a kde třeba neplýtvat časem.
Na rozdíl od výše zmíněného Tau tato aplikace při testování zobrazuje zbývající čas, nikoli dobu, po kterou už pracujete. Aplikace je dostupná pro mobily či tablety s operačními systémy iOS, Android nebo Windows.
Navíc jsou v aplikaci testy i z různých šetření České školní inspekce. Třeba na téma Člověk a jeho svět nebo na procvičení angličtiny, francouzštiny nebo němčiny. A úlohy na míru v ní najdou i maturanti.
Procvičování od Cermatu
Kromě aplikací nabízí Cermat starší verze přijímačkových testů i na webovém rozhraní. Žák si zvolí, zda chce procvičovat jen skupinu úloh, nebo rovnou celý test. V něm může překlikávat na tu úlohu, kterou chce. A také se k příkladům vracet. Pokud si zvolí testovou verzi, běží mu čas.
I zde jsou dostupné varianty pro různé ročníky. Nevýhodou je, že odpovědi si musí dítě psát na papír nebo na vytištěný záznamový arch. Správné řešení i s postupem a bodovým ziskem ale uvidí online. Autoři doporučují si vytisknout záznamový arch a psát si odpovědi přímo do něj - studenti se tak zvyknou na podobu archu a práci s ním. Vyhodnotit je možné buď celý test najednou, nebo jen již vyřešené úlohy postupně.
K přihlášení do testování potřebujete přihlašovací kód. Jednou si ho vygenerujete a při dalších návštěvách po zadání stejného kódu uvidíte výsledky svých testů, které jste dosud absolvovali. Tyto testy bohužel nejsou aktualizované, vybrat si tak můžete pouze testy z let 2018 až 2020, případně „ilustrační test“ z roku 2021.
Na papíře
Cermat nabízí také testová zadání ke stažení ve formátu PDF. Ty si děti mohou vytisknout a vyplňovat na papíře. Jejich výhodou je třeba vpisování poznámek nebo výpočtů, ale především trénink geometrických úkolů. K dostání jsou na této adrese. Největší výhodou je široká baterie testů – obsahuje zadání z let 2015 až 2025.
Samozřejmostí je klíč správných zadání nebo vzorové vypracování úkolů. Opět jde o testy, které se u přijímacích zkoušek objevily v předchozích letech, a to v řádných i opravných termínech. Část zadání nabízí Cermat také v ukrajinštině.