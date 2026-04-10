Deváťáci píšou první přijímačkové testy, výsledky se dozví dříve než loni

Jednotné přijímací zkoušky jsou povinné pro ty, kteří se hlásí na maturitní obory. Skládají se z testu z českého jazyka a matematiky. Žáci mají dva pokusy. Počítat se jim bude vždy lepší výsledek z obou předmětů.
Letos čeká uchazeče o střední školy novinka. Výsledky se dozví dříve než v předchozích letech.
„V pátek v odpoledních hodinách, poté co dopíší testy všichni uchazeči, zveřejní Cermat i ministerstvo školství na svých sociálních sítích testová zadání a také správně vyplněné záznamové archy s odpověďmi,“ informoval mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
Nepůjde tedy o celkové výsledky, testy opravují nezávislí hodnotitelé ze státní organizace Cermat, která zkoušky pořádá. Žáci si ale budou moci ověřit správné řešení.
„U otevřených úloh však půjde pouze o ukázková řešení. Každá otevřená úloha se hodnotí individuálně a uchazečům se započítává každý správný postup vedoucí ke správnému řešení,“ doplnil Macura.
Na 30 tisíc dětí zkoušky nepíše
Časy jsou pro většinu uchazečů stejné – nejdříve se píše matematika a poté čeština. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se však začátek a konec mohou lišit podle přiznaného navýšení času. Matematika začíná nejdříve v 8:30 a poslední uchazeči ji dopíší nejpozději v 11:05. Český jazyk a literatura začíná nejdříve v 10:50 a poslední uchazeči test dopíší nejpozději v 13:55.
Jednotná přijímací zkouška čeká žáky devátých tříd ještě v pondělí 13. dubna, náhradní termíny jsou 29. a 30. dubna. Výsledky přijímacího řízení, tedy na kterou školu se uchazeči dostali, se žáci dozví v polovině května.
Žáci si mohli během února podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní.
Na čtyřleté obory se letos hlásí přibližně 130 tisíc uchazečů, což je o necelé 3 000 méně než loni. Ti, kteří se nehlásí na maturitní obory, jednotné přijímací zkoušky nepíší. Je jich přes 30 tisíc. Na čtyřletá gymnázia se letos hlásí přibližně 25 000 uchazečů, na šestiletá 6 850 a na osmiletá 19 120. Mladší děti čekají zkoušky v úterý 14. a ve středu 15. dubna.
Nabízená kapacita všech středních škol pro první kolo je letos 163 tisíc míst, z toho 2 427 míst tvoří šestiletá gymnázia a 9 280 míst osmiletá gymnázia a osmileté konzervatoře, vyplývá z aktualizovaných dat na webu Cermatu.