„Volno bych mezi testy zavedla i pro další ročníky. Je to určitě lepší než jít psát druhý pokus hned další ráno. Myslím si ale, že lepší výkon jsem podala v pátek,“ říká deváťačka Andrea, která se hlásí na Střední zdravotnickou školu na Jaselské ulici v Brně.

Žáci devátých tříd si mohli podat tři přihlášky na různé obory a další dvě na obory s talentovou zkouškou. Jednotnou přijímací zkoušku psali na dva pokusy, hodnotí se vždycky ten s lepším výsledkem.

„Myslím, že všem pomůže, když se nebudou den před zkouškou příliš učit. Těm, kteří budou teprve přijímačky psát, bych doporučila, aby se zaměřili na matematiku a nestresovali se,“ dodává.

Její kamarádka Daniela zdůrazňuje, že stres pro ni byl při zkouškách největší nepřítel. „V pátek jsem se hrozně stresovala a myslím, že i kvůli tomu budu mít méně bodů než za ten dnešní, pondělní. Při druhém pokusu jsem nejvíc bojovala s geometrií, byly tam rovnoběžníky a trojúhelníky,“ srovnává Daniela s tím, že zkouška z češtiny byla obdobně náročná.

Kateřina, která by se chtěla dostat na obor sociální činnost, se o víkendu snažila na přijímačky nemyslet. „Nic jsem nedělala, odpočívala jsem. I díky tomu jsem byla po víkendu rozhodně klidnější. V pátek mě některé otázky rozhodily. Bylo by lepší, aby tam volno mezi testy bylo,“ míní.

„Snad bude víc bodů než za pátek“

Ne všichni ale o víkendu relaxovali. „Já jsem se snažil si tu látku zopakovat, podívat se na věci, které mi v pátek nešly. Nedokázal jsem ty přijímačky úplně vytěsnit z hlavy. A třeba v matematice se mi to osvědčilo. Přišlo mi to fakt jednoduché, tak snad se to projeví na výsledku,“ doufá další z uchazečů, který by se chtěl stát zdravotníkem, ale přihlášku si podal i na zvěrolékařské obory.

Sára se při pondělním testu z matematiky trápila s příkladem s grafy. „Nakonec jsem to snad nějak spočítala. Matematika byla rozhodně těžší, ale čeština mi přišla o dost jednodušší. Určitě je potřeba pořádně číst zadání a nepřehlédnout, jestli se ptají na to, jestli nějaký jev ve větě je, nebo není. Nebo co přesně se po nás chce vypočítat,“ připomíná.

Přijímačky na gymnázia budou následovat

Deváťáci, s nimiž redakce iDNES.cz mluvila, si dnes chtějí s kamarády projít výsledky a určit správné odpovědi. „Vůbec nemám odhad, kolik bych mohla nasbírat bodů. Ale fakt doufám, že to bude víc než za pátek,“ směje se Simona.

Další státní testy už uchazeči o čtyřleté obory psát nebudou. Některé školy ale vypisují i vlastní přijímací zkoušky. Jejich termíny nejsou centrálně dané, ale musí se odehrát nejpozději do 23. dubna. Pro ty, kteří v pátek ani v pondělí jednotnou přijímací zkoušku nepsali, bude náhradní testovací termín 29. a 30. dubna.

O přijetí dětí rozhodně nejen bodový zisk z testů z matematiky a češtiny, ale také body za známky na vysvědčení nebo třeba účast na předmětových soutěžích. Podle bodových zisků a priorit sepsaných v přihláškách uchazeče rozdělí speciální algoritmus. Zda a kam jsou děti přijaté, se dozví 15. května.

V úterý 15. a ve středu 16. dubna budou jednotnou přijímací zkoušku skládat uchazeči o víceletá gymnázia. Těch je asi 30 tisíc.