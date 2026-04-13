Finální pokus. Deváťáci píšou podruhé přijímačky. Snad to dopadne lépe, doufají

„Z páteční matematiky jsem měla docela dobrý pocit, ale pak jsem si výsledky kontrolovala s kamarády a nakonec i se zveřejněným zadáním. A ten dobrý pocit vzal za své. Snad to v pondělí dopadne lépe,“ přiznává pro iDNES.cz deváťačka Kateřina.
V pátek psala jednotnou přijímací zkoušku v jihomoravském Rajhradě, v pondělí pojede do Ivančic. Všichni uchazeči o střední školy mají dva pokusy, a to jak na test z českého jazyka a literatury, tak na ten matematický. Do přijímacího řízení se jim počítají lepší výsledky z každého předmětu.
Patnáctiletá Anežka z České Lípy má z prvního přijímačkového pokusu dobrý pocit, ale pokusí se svůj výsledek ještě zlepšit. V pátek ji nejvíce potrápil čas. „První úlohy z matematiky byly lehké, geometrie také, těžší byly pouze slovní úlohy. V češtině bylo mnoho dlouhých textů, možná bych jich příště ocenila méně, nebo kratší,“ míní Anežka. Proto doufá, že druhé testové zadání nebude tak náročné na zorientování se.
Učitelé: obtížnost matematiky v pořádku
Podle učitelů, které redakce iDNES.cz oslovila, byl matematický test lehčí než v předchozích letech. „Byla jsem zadavatelka, matematika byla z mého pohledu jednodušší než v minulých letech. I žáci mi říkali, že čeština byla těžší,“ hodnotí Radka Vyskočilová.
Další z kantorek, Jana Vlková, upozorňuje na netypické řazení úloh. A to zejména v matematice. „Některé děti trénovaly na matematiku s tím, že body uhrají na zlomcích a procentech. Jenže letos úlohy na toto učivo byly pojaté a zařazené jinak. To mohlo u takových dětí snížit body. Celkově mi test přišel vyvážený a obtížnost byla na daný čas vhodně zvolená,“ míní Vlková.
Časy jsou ve všech školách, kde se přijímací zkoušky píšou, stejné. Matematika začíná nejdříve v 8:30 a poslední uchazeči ji dopisují nejpozději v 11:05. Český jazyk a literatura začíná nejdříve v 10:50 a poslední uchazeči test dopsisují nejpozději v 13:55. Krátce poté zveřejní pořadatelská organizace Cermat a ministerstvo školství správné řešení testů.
Žáci si mohli během února podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní.
Na čtyřleté obory se letos hlásí přibližně 130 tisíc uchazečů, což je o necelé 3 000 méně než loni. Ti, kteří se nehlásí na maturitní obory, jednotné přijímací zkoušky nepíšou. Je jich přes 30 tisíc. Na čtyřletá gymnázia se letos hlásí přibližně 25 000 uchazečů, na šestiletá 6 850 a na osmiletá 19 120.
Mladší děti čekají zkoušky v úterý 14. a ve středu 15. dubna. Pro všechny zájemce jsou ještě vypsané náhradní termíny, a to 29. a 30. dubna. Výsledky přijímacího řízení se všichni dozví 15. května.