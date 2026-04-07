1 Kdy přijde pozvánka?
Pozvánku k přijímačkám obdrželi zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči 14 dní před konáním jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Pokud jste přihlášku podávali elektronicky prostřednictvím systému DiPSy, pozvánka přišla e-mailem. Jestliže jste zvolili hybridní či papírovou formu, pozvánka měla přijít doporučeně poštou. U náhradního termínu JPZ obdržíte pozvánku sedm dní před konáním zkoušky.
2 Kde se zkoušky konají?
JPZ se bude konat výhradně na jedné ze škol, na které jste se hlásili. Školy pro konání JPZ určí systémem a dozvíte se o nich z pozvánky.
3 Jak zkoušky probíhají
JPZ začíná plošně v 8:30 asi 15minutovým úvodním sdělením, vlastní přijímačky startují v 8:45 testem z matematiky, na který mají uchazeči 70 minut. Po jeho skončení následuje přibližně hodinová pauza. Po ní opět čtvrthodinka úvodních informací a dále test z českého jazyka, na který je 60 minut. Pár minut po poledni to bude za vámi. Rozdíl je u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají časový limit na vyplnění testu delší, podmínkou ovšem je, že společně s přihláškou odevzdali také doporučení školského poradenského zařízení.
Termíny 2026
Zapište si do kalendáře
|1. termín
|2. termín
|Náhradní termín
|Čtyřleté obory
|pátek 10. 4. od 8.30
|pondělí 13. 4. od 8.30
|úterý 29. dubna + středa 30. dubna
|Obory šestiletých a osmiletých gymnázií
|úterý 14. 4. od 8.30
|středa 15. 4. od 8.30
|úterý 29. dubna + středa 30. dubna
|Zveřejnění výsledků přij. řízení v informačním systému a v budově školy
|15. května 2025
|23. června 2025
4 Mohu se ze zkoušky omluvit?
Pokud se uchazeč nemůže dostavit k testům v řádném termínu (například z důvodu nemoci), může se omluvit řediteli školy, kde měl konat JPZ, a to písemně nejpozději do tří dnů. Pokud ředitel omluvu uzná, uchazeč může konat zkoušku v náhradním termínu, a to opět ve škole, kam byl pozván na termín řádný.
Druhé a třetí kolo přijímacích zkoušek
- 18. května – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení
- do 24. května – podání přihlášek do 2. kola
- 2. kolo přijímaček je určeno pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, ale i pro ty, kteří se v 1. kole nikam nehlásili – ti se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů. Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky JPZ z 1. kola.
- 3. kolo slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole nebo se vzdali přijetí nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili. Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny jsou na rozhodnutí škol. Termín pro podání přihlášky smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.
- Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.
- Více info: www.prihlaskynastredni.cz
5 Co si vzít s sebou
Povolenými pomůckami je modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera!), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Pokud jste zvyklí používat pastelky, fixy či zvýrazňovače, nikdo vám bránit nebude. V záznamových arších, které jsou určené k digitalizaci, jsou ale zakázané. U zkoušky se dále nesmějí používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, matematicko-fyzikální tabulky, kalkulačka a samozřejmě mobil či chytré hodinky nebo sluchátka.
6 Na co si dát pozor
Přijďte včas, nejlépe aspoň s desetiminutovým předstihem. Jakmile zkouška začne, zachovejte chladnou hlavu. Nevíte-li si rady, věnujte se úkolům, jejichž řešení znáte, ty složitější nechte na později. Pište co nejčitelněji, a i když neznáte správnou odpověď, vždy odpovězte. Riskovat se v tomto případě vyplatí.
S sebou
- pozvánka ke zkoušce a průkaz totožnosti • 2x modře či černě píšící propisovací tužka nebo mikrofix • 2x dobře ořezaná obyčejná tužka nebo mikrotužka • 2x kružítko • pravítko • trojúhelník s ryskou • úhloměr • ořezávátko • guma
Může se hodit
- láhev s vodou • svačina na přestávku, hroznový cukr apod. • hodinky – pouze analogové, nikoli digitální či chytré • barevné fixy, zvýrazňovače • kapesníky
Dobré rady
- den před zkouškou si veškeré pomůcky nachystejte a uložte do tašky či batohu. •
- Vyplatí se připravit si i hromádku s oblečením, aby vás ráno zbytečně nezdržoval jeho výběr. •
- Zjistěte si, jak dlouho vám bude trvat cesta na místo konání přijímaček, přidejte dostatečný čas jako rezervu a nařiďte si budík. •
- Večer před zkouškou se už neučte. Běžte včas spát, protože jen čerstvá a odpočatá mysl podá 100% výkon.
Užitečné webové stránky
- tau.cermat.cz
Praktická a přehledná aplikace na trénování a procvičování úloh z češtiny i matem
- cermat.gov.cz
Webový portál Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Vše o přijímacích zkouškách, především množství testů z minulých let včetně výsledků i vysvětlení řešení.
- www.dipsy.cz
Digitální přihlašovací systém DiPSY slouží pro podávání přihlášek, ale také ke kontrole výsledků atp.
- edu.ceskatelevize.cz
Rozsáhlý vzdělávací portál ČT nabízí všechny podstatné informace k přijímačkám, desítky výukových videí, průvodce testy, návody, tipy, strategie a spoustu dalších praktických materiálů.
- www.msmt.gov.cz
Na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdete legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další důležité dokumenty.