Škrty ve školství digitalizaci přijímaček nezabrzdí. Cermat prozradil detaily

Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura nařídil rezortům, aby našly ve svých řadách úspory pro rozpočet na příští rok. Nejvíce má škrty odskákat vzdělávání, u kterého se vláda pravidelně zaklíná, že je její prioritou. Na ministerstvu školství by totiž měli najít úspory v celkové výši téměř třicet miliard, což je nejvíce ze všech rezortů.

Podle mluvčí rezortu Anety Lednové se o úsporách konají interní jednání. Jedno je ale jisté, na mzdy učitelům se nesáhne, jelikož půjde od příštího roku o mandatorní výdaj. Stín úspor by tak mohl dopadnout i Cermat, který přitom chystá – na přání premiéra Petra Fialy a šéfa školství Mikuláše Beka – digitalizaci přihlášek na střední školy.

Následně má řešit i digitalizaci přijímacích zkoušek na střední a maturity. Škrty v této organizaci by ale celý proces výrazně zkomplikovaly.

Cermat spoléhá na své úspory

„Slíbil jsem, že digitalizaci přihlášek uděláme ještě letos. Znamená to, že musí být systém do konce roku hotový i zaplacený, takže nemám strach, že by to měly škrty na příští rok ohrozit,“ uklidňuje ředitel Cermatu Miroslav Krejčí.

Připouští sice, že je stále ve hvězdách, co se stane s letošním rozpočtem, ale i na to jsou v organizaci podřízené přímo ministerstvu školství připraveni. Jedním z úkolů, které Krejčímu zadal ještě Bekův předchůdce Vladimír Balaš, bylo hledání úspor na všech frontách.

A protože se to daří, mohou sanovat náklady na digitalizaci ze svých úspor, kterých letos dosáhnou. „Jestliže má ministerstvo jako prioritu udělat elektronickou přihlášku, musí se na to peníze najít a nemůžou nám vzít úspory, které na to máme připravené,“ uklidňuje Krejčí.

„Ve čtvrtek jsme dostali kostru zadání, jak má vypadat elektronická přihláška pro příští jaro, začneme k tomu psát zadání zakázky. Digitalizace přihlášky na střední školy by tak měla vyjít asi na dva až čtyři miliony korun,“ prozrazuje.

Online přihlášky budou jen doplňkem

Krejčí se pro iDNES.cz exkluzivně rozpovídal i o dalších novinkách v připravované digitalizaci. Přiznal například, že ačkoliv je snahou vlády digitalizovat celý přijímací proces, aby nedocházelo ke zmatkům a nestávalo se, že ještě dva měsíce po zveřejnění výsledků některé děti nemají jistotu školy, bude online přihláška jen doplňkem ke klíčové změně, což je zavedení prioritizace mezi školami.

„Papírová přihláška bude asi muset ještě dlouho zůstat z hlediska zákona. Nelze lidi přinutit podávat přihlášku jenom elektronickou cestou jako u vysokých škol, tam je to něco trochu jiného. Podle právníků to v případě středních škol zatím možné není, mohl by to někdo označit za protiústavní požadavek,“ vysvětluje Krejčí.

25. května 2023

Jako důvod zmiňuje skutečnost, že ne všichni lidé mají počítač a připojení k internetu, nebo nemají dostatečné znalosti při práci s počítačem, a tak by mohlo dojít k znevýhodnění jejich dětí. Z toho důvodu se budou deváťáci hlásit na střední primárně elektronicky, kdo bude mít ale zájem, může podat papírovou přihlášku. Na škole pak bude, aby ji zdigitalizovala do systému.

Šéf Cermatu také potvrdil, že pro přihlášky do školního roku 2024/2025 se počítá se dvěma až třemi školami, na které by se uchazeč mohl hlásit. Potvrdil také dřívější Bekovo vyjádření o prioritizaci jednotlivých škol.

„Žáci se přihlásí do systému, zadají své známky, zvolí si školy s určením pořadí neboli prioritizace. Po jednotných i školních přijímacích zkouškách se sejdou výsledky v našem systému. Proběhne rozřazení žáků, kdy přidělíme žáka na první školu v pořadí, na kterou se dostal. Na dalších školách tak nebude blokovat místo ostatním. Výsledky předáme ředitelům ke zkontrolování, že nikdo neudělal chybu, a za dva nebo tři dny se zveřejní výsledky, kdo se kam dostal,“ popisuje Krejčí.

S nápadem již dříve přišel Balaš, po něm to převzal i Bek, podle kterého by se předešlo hromadným problémům. „Někdo by dostal ze systému informaci, že se dostal na svoji první školu v seznamu, někdo na pátou, sedmou. Záleželo by na výsledku žáka v testech,“ popsal již dříve současný ministr s tím, že by odpadlo zdlouhavé rozhodování.

Sice by i nadále platilo, že se některé děti nedostanou na žádnou z vybraných škol, takže by šly do druhého kola, podle Beka by „ale jejich počet výrazně klesl a přijímačky by se zrychlily“.

Zároveň se uvažuje nad tím, že by druhé kolo probíhalo podle předem definovaných pravidel se státem vyhlášenými termíny, což by podle Cermatu eliminovalo většinu negativ, které rodiče zažívali tento rok.