Web s výsledky přijímacích zkoušek kolabuje. Je přetížený, přiznal Cermat

Autor: ,
  8:09aktualizováno  8:09
Uchazeči o střední školy z devátých tříd a o víceletá gymnázia z pátých a sedmých tříd se v pátek dozví výsledky přijímacích zkoušek a také zda byli přijati na některou z vybraných škol. Přihlašovací systém DiPSy, kde se mají žáci výsledky dozvědět, je však od rána přetížený. Pokud se na žádnou ze škol nedostali, mají možnost přihlásit se do druhého kola, které si už každá ze škol řídí samostatně.
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Do výsledkového portálu přijímacích zkoušek na střední školy se v pátek ráno...
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....
24 fotografií

Přihlašovací portál DiPSy , na kterém jsou dostupné výsledky, již od ranních hodin hlasí výpadek. „Aplikace je momentálně nedostupná! Server je dočasně nedostupný,“ stojí na stránkách. Podle mluvčí Cermatu Barbory Rosůlkové je server přetížený.

Do výsledkového portálu přijímacích zkoušek na střední školy se v pátek ráno hlásilo přes 150 000 uživatelů. (15. května 2026)

„Do portálu se ráno hlásí přes 150 tisíc uživatelů. Všechno jsme posílili, ale systém je přetížený. Musíte chvíli počkat, pak se k výsledkům dostanete,“ sdělila.

Výsledky jsou zveřejněné i na stránkách jednotlivých škol a také přímo ve škole, třeba na úřední desce či na dveřích. Pro přihlášení přes DiPSy stačí zadat registrační číslo, které uchazeč obdržel na pozvánce ke zkoušce.

Kdy podat odvolání

„Pokud zjistíte, že je váš záznamový arch špatně naskenován nebo vyhodnocen, můžete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to do tří pracovních dnů od doručení výsledků,“ doporučuje na svém webu Cermat.

Odvolání proti pochybení se tedy stále podávat může. Dříve se ještě podávalo odvolání, když byl uchazeč „pod čarou“ a doufal, že se do oboru nezapíše dostatečný počet uchazečů. Odvolání sloužilo jako signál, že po opadnutí zájmu některých uchazečů bude tento člověk v žebříčku posunut „nad čáru“.

Co když mě na školu vzali, ale já tam nechci

Pokud uchazeč na školu, kam byl přijat, nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. V takovém případě po něm ve třídě zůstane prázdné místo a ředitel školy se může rozhodnout, že jej zaplní v dalších kolech přijímacího řízení.

Pro uchazeče, který se vzdal přijetí, to znamená, že z prvního kola nenastupuje do žádné školy. Buď si podá přihlášku do druhého kola, nebo zůstane bez školy.

Zdroj: Přihláškynastřední.cz

Nově již toto neplatí, všechna místa na školách budou zaplněna speciálním systémem, který úspěšné uchazeče rozřadí na základě priorit z přihlášek.

Pokud se dítě nedostalo na žádnou ze škol, kam se hlásilo, má ještě šanci v druhém kole. Do něj se musí znovu přihlásit. V systému DiPSy bude 19. května zveřejněn seznam škol, které druhé kolo vypisují. Uvedené budou i informace o kapacitě. Přihlášky do něj mohou uchazeči podávat od 19. do 25. května.

Jak vypadá druhé kolo

Druhé kolo přijímaček už má v režii každá škola samostatně. Nekonají se už jednotné přijímací zkoušky, ale pouze talentová a školní kola. A to od 8. do 14. června. Z dubnového termínu se mohou uchazečům započítávat výsledky jednotné přijímací zkoušky.

Novinkou letošního roku je, že i ti, kteří neabsolvovali první kolo jednotné přijímací zkoušky, se mohou v druhém kole hlásit na maturitní obor. Obdrží však za jednou přijímací zkoušku nula bodů. Výsledky a rozhodnutí o přijetí bude vyhlášeno 23. června.

Vstoupit do diskuse

Je přitroublý po svém tvůrci, vzorem mu byla vzácná rasa. Maxipes Fík slaví 50 let

Ústřední postavy seriálu – Maxipes Fík a jeho kamarádka Ája.

Web s výsledky přijímacích zkoušek kolabuje. Je přetížený, přiznal Cermat

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

MS v hokeji 2026: Turnaj začíná a Češi se utkají s Dány. Kde sledovat zápas

Hokejový útočník Daniel Voženílek vysílá ránu během tréninkového cvičení na MS...

Ceny bydlení v Praze jsou neúnosné. Třetina obyvatel zvažuje odchod, zejména mladí

ilustrační snímek

Eurovize 2026: Kdy sledovat velké finále. Uspěje ve Vídni český zástupce?

Česko zastupuje v letošní Eurovizi Daniel Žižka.

Sněmovna má v plánu znovu debatovat o novele rozpočtu. Kupka ji označil za hazard

Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....

Trump se opět sešel s prezidentem Siem. Mluví o fantastických obchodních dohodách

Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v...

MS v hokeji 2026: Kde a kdy sledovat přenosy v televizi, přehled den po dni

Ondřej Beránek (vpravo) na prvním tréninku hokejové reprezentace ve Švýcarsku.

Komentář

Smí politici vybrat ombudsmana, nebo jsou jen nutné zlo překážející nevládním organizacím?

ilustrační snímek - Poslanecká sněmovna

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Policisté zadrželi zloděje lebky svaté Zdislavy. Přiznal se a prozradil její úkryt

Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se...

Nečas přestoupil na prestižní South Carolinu, jde do boje s Kentucky i Floridou

Jakub Nečas z Duquesne se raduje v zápase s Brigham Young University.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.