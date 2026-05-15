Web s výsledky přijímacích zkoušek kolabuje. Je přetížený, přiznal Cermat

Přihlašovací portál DiPSy , na kterém jsou dostupné výsledky, již od ranních hodin hlasí výpadek. „Aplikace je momentálně nedostupná! Server je dočasně nedostupný,“ stojí na stránkách. Podle mluvčí Cermatu Barbory Rosůlkové je server přetížený.
„Do portálu se ráno hlásí přes 150 tisíc uživatelů. Všechno jsme posílili, ale systém je přetížený. Musíte chvíli počkat, pak se k výsledkům dostanete,“ sdělila.
Výsledky jsou zveřejněné i na stránkách jednotlivých škol a také přímo ve škole, třeba na úřední desce či na dveřích. Pro přihlášení přes DiPSy stačí zadat registrační číslo, které uchazeč obdržel na pozvánce ke zkoušce.
Kdy podat odvolání
„Pokud zjistíte, že je váš záznamový arch špatně naskenován nebo vyhodnocen, můžete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to do tří pracovních dnů od doručení výsledků,“ doporučuje na svém webu Cermat.
Odvolání proti pochybení se tedy stále podávat může. Dříve se ještě podávalo odvolání, když byl uchazeč „pod čarou“ a doufal, že se do oboru nezapíše dostatečný počet uchazečů. Odvolání sloužilo jako signál, že po opadnutí zájmu některých uchazečů bude tento člověk v žebříčku posunut „nad čáru“.
Co když mě na školu vzali, ale já tam nechci
Pokud uchazeč na školu, kam byl přijat, nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. V takovém případě po něm ve třídě zůstane prázdné místo a ředitel školy se může rozhodnout, že jej zaplní v dalších kolech přijímacího řízení.
Pro uchazeče, který se vzdal přijetí, to znamená, že z prvního kola nenastupuje do žádné školy. Buď si podá přihlášku do druhého kola, nebo zůstane bez školy.
Nově již toto neplatí, všechna místa na školách budou zaplněna speciálním systémem, který úspěšné uchazeče rozřadí na základě priorit z přihlášek.
Pokud se dítě nedostalo na žádnou ze škol, kam se hlásilo, má ještě šanci v druhém kole. Do něj se musí znovu přihlásit. V systému DiPSy bude 19. května zveřejněn seznam škol, které druhé kolo vypisují. Uvedené budou i informace o kapacitě. Přihlášky do něj mohou uchazeči podávat od 19. do 25. května.
Jak vypadá druhé kolo
Druhé kolo přijímaček už má v režii každá škola samostatně. Nekonají se už jednotné přijímací zkoušky, ale pouze talentová a školní kola. A to od 8. do 14. června. Z dubnového termínu se mohou uchazečům započítávat výsledky jednotné přijímací zkoušky.
Novinkou letošního roku je, že i ti, kteří neabsolvovali první kolo jednotné přijímací zkoušky, se mohou v druhém kole hlásit na maturitní obor. Obdrží však za jednou přijímací zkoušku nula bodů. Výsledky a rozhodnutí o přijetí bude vyhlášeno 23. června.