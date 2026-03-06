Průvodce přijímačkami na střední školy. Testy. Kdy budou zkoušky a kdy výsledky?

V pátek 10. dubna začínají jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Letos podalo přihlášku na střední školu přes 150 tisíc uchazečů. Výsledky prvního kola budou známé 15. května. Pro ty, kteří se na žádnou ze tří škol, kam se hlásili, nedostanou, bude v květnu druhé kolo. Přinášíme praktického průvodce, který shrnuje důležitá data, užitečné rady a tipy.

Přijímací zkoušky na střední školy. | foto: Profimedia.cz

1 Kdy přijde pozvánka?

Pozvánku k přijímačkám obdrží zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči 14 dní před konáním jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Pokud jste přihlášku podávali elektronicky prostřednictvím systému DiPSy, pozvánku obdržíte e-mailem. Jestliže jste zvolili hybridní či papírovou formu, pozvánka přijde doporučeně poštou. U náhradního termínu JPZ obdržíte pozvánku sedm dní před konáním zkoušky.

2 Kde se zkoušky konají?

JPZ se bude konat výhradně na jedné ze škol, na které jste se hlásili. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou rozešlou ředitelé škol.

Lhůta pro přihlášky na střední školy skončila, zájemců je zatím méně než loni

3 Jak zkoušky probíhají

JPZ začíná plošně v 8:30 asi 15minutovým úvodním sdělením, vlastní přijímačky startují v 8:45 testem z matematiky, na který mají uchazeči 70 minut. Po jeho skončení následuje přibližně hodinová pauza. Po ní opět čtvrthodinka úvodních informací a dále test z českého jazyka, na který je 60 minut. Pár minut po poledni to bude za vámi. Rozdíl je u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají časový limit na vyplnění testu delší, podmínkou ovšem je, že společně s přihláškou odevzdali také doporučení školského poradenského zařízení.

Termíny 2026

Zapište si do kalendáře
1. termín2. termínNáhradní termín
Čtyřleté oborypátek 10. 4. od 8.30pondělí 13. 4. od 8.30úterý 29. dubna + středa 30. dubna
Obory šestiletých a osmiletých gymnáziíúterý 14. 4. od 8.30středa 15. 4. od 8.30úterý 29. dubna + středa 30. dubna
Zveřejnění výsledků přij. řízení v informačním systému a v budově školy15. května 202523. června 2025

4 Mohu se ze zkoušky omluvit?

Pokud se uchazeč nemůže dostavit k testům v řádném termínu (například z důvodu nemoci), může se omluvit řediteli školy, kde měl konat JPZ, a to písemně nejpozději do tří dnů. Pokud ředitel omluvu uzná, uchazeč může konat zkoušku v náhradním termínu, a to opět ve škole, kam byl pozván na termín řádný.

Druhé a třetí kolo přijímacích zkoušek

  • 18. května – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení
  • do 24. května – podání přihlášek do 2. kola
  • 2. kolo přijímaček je určeno pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, ale i pro ty, kteří se v 1. kole nikam nehlásili – ti se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů. Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky JPZ z 1. kola.
  • 3. kolo slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole nebo se vzdali přijetí nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili. Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny jsou na rozhodnutí škol. Termín pro podání přihlášky smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.
  • Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.
  • Více info: www.prihlaskynastredni.cz

5 Co si vzít s sebou

Testy na zkoušku 2026

Připravte se s námi na přijímačky. Všechny díly seriálu

Povolenými pomůckami je modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera!), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Pokud jste zvyklí používat pastelky, fixy či zvýrazňovače, nikdo vám bránit nebude. V záznamových arších, které jsou určené k digitalizaci, jsou ale zakázané. U zkoušky se dále nesmějí používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, matematicko-fyzikální tabulky, kalkulačka a samozřejmě mobil či chytré hodinky nebo sluchátka.

6 Na co si dát pozor

Přijďte včas, nejlépe aspoň s desetiminutovým předstihem. Jakmile zkouška začne, zachovejte chladnou hlavu. Nevíte-li si rady, věnujte se úkolům, jejichž řešení znáte, ty složitější nechte na později. Pište co nejčitelněji, a i když neznáte správnou odpověď, vždy odpovězte. Riskovat se v tomto případě vyplatí.

S sebou

  • pozvánka ke zkoušce a průkaz totožnosti • 2x modře či černě píšící propisovací tužka nebo mikrofix • 2x dobře ořezaná obyčejná tužka nebo mikrotužka • 2x kružítko • pravítko • trojúhelník s ryskou • úhloměr • ořezávátko • guma

Může se hodit

  • láhev s vodou • svačina na přestávku, hroznový cukr apod. • hodinky – pouze analogové, nikoli digitální či chytré • barevné fixy, zvýrazňovače • kapesníky

Dobré rady

  • den před zkouškou si veškeré pomůcky nachystejte a uložte do tašky či batohu. •
  • Vyplatí se připravit si i hromádku s oblečením, aby vás ráno zbytečně nezdržoval jeho výběr. •
  • Zjistěte si, jak dlouho vám bude trvat cesta na místo konání přijímaček, přidejte dostatečný čas jako rezervu a nařiďte si budík. •
  • Večer před zkouškou se už neučte. Běžte včas spát, protože jen čerstvá a odpočatá mysl podá 100% výkon.

Připravte se na přijímací zkoušky! Lekce a testy k vytištění pro páťáky i deváťáky

Užitečné webové stránky

  • tau.cermat.cz
    Praktická a přehledná aplikace na trénování a procvičování úloh z češtiny i matem
  • cermat.gov.cz
    Webový portál Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Vše o přijímacích zkouškách, především množství testů z minulých let včetně výsledků i vysvětlení řešení.
  • www.dipsy.cz
    Digitální přihlašovací systém DiPSY slouží pro podávání přihlášek, ale také ke kontrole výsledků atp.
  • edu.ceskatelevize.cz
    Rozsáhlý vzdělávací portál ČT nabízí všechny podstatné informace k přijímačkám, desítky výukových videí, průvodce testy, návody, tipy, strategie a spoustu dalších praktických materiálů.
  • www.msmt.gov.cz
    Na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdete legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další důležité dokumenty.
