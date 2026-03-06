1 Kdy přijde pozvánka?
Pozvánku k přijímačkám obdrží zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči 14 dní před konáním jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Pokud jste přihlášku podávali elektronicky prostřednictvím systému DiPSy, pozvánku obdržíte e-mailem. Jestliže jste zvolili hybridní či papírovou formu, pozvánka přijde doporučeně poštou. U náhradního termínu JPZ obdržíte pozvánku sedm dní před konáním zkoušky.
2 Kde se zkoušky konají?
JPZ se bude konat výhradně na jedné ze škol, na které jste se hlásili. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou rozešlou ředitelé škol.
3 Jak zkoušky probíhají
JPZ začíná plošně v 8:30 asi 15minutovým úvodním sdělením, vlastní přijímačky startují v 8:45 testem z matematiky, na který mají uchazeči 70 minut. Po jeho skončení následuje přibližně hodinová pauza. Po ní opět čtvrthodinka úvodních informací a dále test z českého jazyka, na který je 60 minut. Pár minut po poledni to bude za vámi. Rozdíl je u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají časový limit na vyplnění testu delší, podmínkou ovšem je, že společně s přihláškou odevzdali také doporučení školského poradenského zařízení.
Termíny 2026
|1. termín
|2. termín
|Náhradní termín
|Čtyřleté obory
|pátek 10. 4. od 8.30
|pondělí 13. 4. od 8.30
|úterý 29. dubna + středa 30. dubna
|Obory šestiletých a osmiletých gymnázií
|úterý 14. 4. od 8.30
|středa 15. 4. od 8.30
|úterý 29. dubna + středa 30. dubna
|Zveřejnění výsledků přij. řízení v informačním systému a v budově školy
|15. května 2025
|23. června 2025
4 Mohu se ze zkoušky omluvit?
Pokud se uchazeč nemůže dostavit k testům v řádném termínu (například z důvodu nemoci), může se omluvit řediteli školy, kde měl konat JPZ, a to písemně nejpozději do tří dnů. Pokud ředitel omluvu uzná, uchazeč může konat zkoušku v náhradním termínu, a to opět ve škole, kam byl pozván na termín řádný.
5 Co si vzít s sebou
Povolenými pomůckami je modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera!), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Pokud jste zvyklí používat pastelky, fixy či zvýrazňovače, nikdo vám bránit nebude. V záznamových arších, které jsou určené k digitalizaci, jsou ale zakázané. U zkoušky se dále nesmějí používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, matematicko-fyzikální tabulky, kalkulačka a samozřejmě mobil či chytré hodinky nebo sluchátka.
6 Na co si dát pozor
Přijďte včas, nejlépe aspoň s desetiminutovým předstihem. Jakmile zkouška začne, zachovejte chladnou hlavu. Nevíte-li si rady, věnujte se úkolům, jejichž řešení znáte, ty složitější nechte na později. Pište co nejčitelněji, a i když neznáte správnou odpověď, vždy odpovězte. Riskovat se v tomto případě vyplatí.
S sebou
Může se hodit
Dobré rady
