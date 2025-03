Druhé a třetí kolo 19. května – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení

přijímaček je určeno pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, ale i pro ty, kteří se v 1. kole nikam nehlásili – ti se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů. Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky JPZ z 1. kola. 3. kolo slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole nebo se vzdali přijetí nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili. Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny jsou na rozhodnutí škol. Termín pro podání přihlášky smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

Více info: www.prihlaskynastredni.cz