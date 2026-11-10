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Přijímací zkoušky na střední školy 2027: Kdy a jak podat přihlášku, termíny zkoušek

Ivana Vaňkátová
  7:12
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Čtvrťáky středních škol v úterý čeká úvodní kolo zkoušky z dospělosti, píší didaktické testy z matematiky nebo angličtiny. (2. května 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Deváťáky i zájemce o víceletá gymnázia čeká v roce 2027 další ročník přijímacích zkoušek podle nových pravidel. Ministerstvo školství a Cermat už určily přesná data pro podávání přihlášek, státní testy i vyhlášení výsledků v systému DiPSy. Přinášíme kompletní přehled termínů pro první i druhé kolo přijímacího řízení. Na co si dát při výběru škol největší pozor a jak se připravit.
Termíny přijímacích zkoušek 2027 v 1. kole
Fáze přijímacího řízeníAkce nebo zkouškaTermín
PřihláškyPodávání přihlášek do 1. kola (elektronicky či papírově)1. února – 20. února 2027
KonzervatořeTalentové zkoušky na konzervatoře (oddělený termín)2. ledna – 17. ledna 2027
Školní/Talentové zkouškyŘádný termín školních a talentových zkoušek (ostatní SŠ)15. března – 23. dubna 2027
JPZ (Cermat) 4leté obory1. termín (žáci 9. tříd)pondělí 12. dubna 2027
2. termín (žáci 9. tříd)úterý 13. dubna 2027
JPZ na víceletá gymnázia1. termín (žáci 5. a 7. tříd)středa 14. dubna 2027
2. termín (žáci 5. a 7. tříd)čtvrtek 15. dubna 2027
Náhradní termíny JPZPro všechny obory (v případě nemoci apod.)29. dubna a 30. dubna 2027
VýsledkyZveřejnění výsledků 1. kola v systému15. května 2027

Poznámka: Uzávěrka podání přihlášek do 1. kola končí v sobotu 20. února 2027 (u elektronického podání v DiPSy do 23:59).

Druhé kolo přijímacího řízení 2027

Přijímačky krok za krokem

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  • Nástroje pro výběr školy na základě dat: Studijní kompas, atlas škol a historická minima oborů včetně šance na přijetí.
  • Cílená příprava k přijímačkám: Kdykoliv, online, bez dojíždění. Rozcvičky, zkoušky nanečisto i cílená příprava zaměřená na slabiny. Včetně přehledného profilu s výsledky.

Horoskop na přijímačky nemáme, data ano.
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  • Seznam škol s volnými místy: Zveřejnění volných kapacit do 18. května 2027.
  • Podání přihlášek do 2. kola: 19. května – 24. května 2027.
  • Konání zkoušek ve 2. kole: 8. června – 14. června 2027 (Píšou se pouze případné školní či talentové zkoušky; plošné testy Cermat se ve druhém kole nekonají a započítávají se výsledky z kola prvního).
  • Výsledky 2. kola: 23. června 2027.

Pravidla podávání přihlášek a systém DiPSy

  • Počet přihlášek a priority: Uchazeč může podat až tři přihlášky na maturitní či výuční obory + až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou (celkem až pět přihlášek). Pořadí škol v přihlášce určuje prioritu – systém uchazeče automaticky přiřadí na nejvýše zvolenou školu, na kterou dosáhne bodově. Změna priority po uzávěrce již není možná.
  • Konec hybridních výpisů: Definitivně byla zrušena možnost podání přihlášky vytištěným výpisem z nedokončené registrace. Volit lze pouze čistě elektronickou formu přes systém DiPSy, nebo plně papírovou listinnou přihlášku doručenou do škol.
  • Elektronická doporučení z poraden: Doporučení pro uchazeče se speciálními potřebami posílají poradny školám přímo přes systém DiPSy bez nutnosti papírového dokládání rodiči.
  • Výsledky bez poštovních dopisů: Informace o přijetí se neposílají poštou ani e-mailem. Vše bude dostupné po přihlášení v systému DiPSy nebo pod registračními čísly na vývěskách škol.

Příprava k přijímačkám

Cílená příprava na jednotnou přijímací zkoušku online

  • Díky rozcvičkám získá dítě čas navíc a početní automatismus.
  • Zkouška nanečisto odhalí, kde dítě ztrácí body.
  • Cílená příprava se pak zaměří efektivně na tyto slabiny.
  • Pravidelný cyklus „Rozcvičky - Cílená příprava - Zkoušky nanečisto“ vede dítě k postupnému zlepšení výsledků.
  • Přehledný profil ukáže pokrok dítěti i vám.

Netrénujte víc. Trénujte chytřeji.
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Skladba zkoušek a povolené pomůcky

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) obsahuje dva písemné testy pod taktovkou Cermatu:

  • Český jazyk a literatura: maximálně 50 bodů, časový limit 60 minut.
  • Matematika a její aplikace: maximálně 50 bodů, časový limit 70 minut.
  • Povolené pomůcky: Modře či černě píšící propisovací tužka (ne gumovací pera či fixy), u matematiky obyčejná tužka a rýsovací potřeby.
  • Zakázané pomůcky: Kalkulačky, matematicko-fyzikální tabulky, Pravidla českého pravopisu, slovníky, chytré hodinky a mobilní telefony.

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Kde se jednotná zkouška nekoná?

JPZ se nepíše u oborů s výučním listem, oborů se závěrečnou zkouškou, zkráceného studia a uměleckých oborů ze skupiny 82 Umění a užité umění.

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