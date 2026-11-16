Přijímačky na střední školy 2027: Jak podat přihlášku v DiPSy a na co dát pozor

K podávání přihlášek na střední školy či konzervatoře už téměř tři roky slouží státní portál DiPSy.cz (Digitální přihlašovací systém), ve správě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Oproti běžnému papírování s sebou nese několik výhod – například jednodušší správu přihlášek nebo automatické načítání údajů. Zahrnuje i veškerou komunikaci s uchazečem.
Kdy podat přihlášku
Termíny jsou dvojí a liší se podle druhu studia. Rychlejší musí být zájemci o studium na některé z konzervatoří, na klasické střední je lhůta o něco vstřícnější:
V prvním kole přijímacího řízení lze podat až pět přihlášek na střední školy, které se ale liší formou:
S využitím DiPSy odpadá také nutnost fyzického obíhání všech kýžených škol – elektronicky stačí podat jedinou přihlášku, která může zahrnovat až pět vybraných škol. Procesem ale lze projít „postaru“ – klasické papírové přihlášky na střední školy je možné podávat i nyní.
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Založení účtu na portálu DiPSy.cz
Podávání přihlášek skrze portál DiPSy má však jeden háček – uchazeči (respektive jejich zákonní zástupci) se neobejdou bez Identity občana. Má ji už valná většina populace. Kdo ne, může ji založit na portálu Identita občana, spravovaném Digitální a informační agenturou.
Přijímačky krok za krokem
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K prokázání totožnosti během přihlašování pak lze využít například Bankovní identitu, kterou má zpravidla každý klient využívající mobilní nebo internetové bankovnictví. Možností je ale více:
- Skrze aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu,
- NIA ID – přihlášení jménem a heslem v kombinaci s jednorázovým SMS kódem,
- eObčanka – pomocí fyzického občanského průkazu a čtečky karet.
Bez Identity občana nepůjde přihlášku na střední školu elektronickou cestou vůbec podat. Nezletilé dítě však nemusí mít vlastní identitu – počítá se s tím, že přihlášku za něj vyřizuje zákonný zástupce prostřednictvím vlastního účtu.
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Založení přihlášky a výběr školy
Celý proces je maximálně jednoduchý a snadno pochopitelný. Systém je napojený na registry, po přihlášení by tedy měl nabídnout seznam potomků – údaje dětí je však vhodné zkontrolovat.
Dalším krokem přihlášky je výběr samotného studia, u kterého je na místě obezřetnost. Jedna škola totiž může nabízet i několik oborů či zaměření, vybírat jen podle názvu dané instituce tedy nestačí. V DiPSy se vyplatí ověřit několik základních údajů:
- přesný název školy a místo výuky,
- název a kód oboru,
- případné zaměření,
- délku vzdělávání,
- formu vzdělávání.
Seznam možností – pečlivě probraný s potomkem – se hodí mít připravený předem. K tomu mohou uchazeči využít například katalog škol a oborů na webu Přijímačky krok za krokem. Zahrnuje na 1 400 středních škol a gymnázií po celé republice, včetně řady užitečných tipů.
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Podat lze přihlášku na několik oborů najednou – už na přihlášce musí být seřazené podle preferencí dítěte. Algoritmus se poté pokouší dodržet vypsanou prioritizaci a uchazeče na jednotlivé školy rozřadit co nejlépe.