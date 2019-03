Přijímačky přejí připraveným. Vyjma znalostí je důležitá i strategie řešení

Necelý měsíc zbývá do prvního termínu jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) na střední školy. Už třetím rokem nejsou plně v kompetenci škol, ale z velké části o jejich náplni rozhoduje ministerstvo školství, potažmo Cermat. Tedy alespoň o těch, které se konají do maturitních oborů. V Lidových novinách startuje seriál přijímačky na poslední chvíli.

V případě nematuritních oborů zůstává přijímací řízení v rámci pravomocí jednotlivých škol (je tedy na nich, jaké, a zda vůbec, přijímačky připraví). Na většině těchto oborů ovšem nebývá velký přetlak, a tak se uchazeči s přípravou až na výjimky nemusejí stresovat. Ostatní by ovšem měli vědět, co je při testech Cermat čeká.

Co obnáší zkoušky nanečisto?

Ti, kteří si chtějí vyzkoušet, jak vypadá atmosféra a průběh přijímaček, mají možnost absolvovat takzvané zkoušky nanečisto. Během nich studenti přímo ve škole vyplní záznamový arch testu z českého jazyka i matematiky. Jednotlivé úlohy tematicky i strukturou simulují reálné jednotné přijímací zkoušky. Zhruba do týdne pak žáci e-mailem obdrží klíč k řešení (zadání si odnesou přímo ze zkoušky), opravený odpovědní arch, svoje výsledné bodové hodnocení a srovnání výsledků v jednotlivých předmětech s ostatními účastníky ve stejné kategorii. Zpětná vazba jim umožní zjistit, v čem chybují, a jaká je jejich hypotetická šance na úspěch. Mají tak možnost alespoň do jisté míry odbourat stres z neznámého, dopilovat znalostní slabiny a při zkouškách naostro si lépe rozvrhnout čas. Termínů většinou bývá vypsaných několik, takže zájemci se předtím, než vyrazí ke skutečným přijímačkám, mohou účastnit i vícekrát.

Z jakých předmětů jsou testy?

Všichni žáci absolvují písemný test z českého jazyka a literatury, který trvá 60 minut, a z matematiky, na který mají 70 minut. Varianty jsou různé: pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia), pro šestiletá a pro osmiletá gymnázia.

Ukázka ze seriálu LN k přijímacím zkouškám

Ti, co se hlásí na dvě školy či maturitní obory, musí sice vykonat zkoušku dvakrát, ale má to výhodu. Do výsledku se jim započítá vždy ten lepší výsledek. V prvním termínu vykonají zkoušku ve škole, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě. Druhý termín pak platí pro druhou školu či obor v pořadí. K úspěšnému absolvování testu by podle Cermatu mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.

Uchazeči o studium maturitního oboru s talentovou zkouškou nebo konzervatoře jednotné testy z češtiny a matematiky nepíší. Ovšem zájemci o gymnázia se sportovní přípravou, kde se rovněž skládají talentovky, jednotnou zkouškou projít musí.

Kromě jednotné přijímací zkoušky škola může organizovat ještě i vlastní školní zkoušku, většinou z některých dalších předmětů. Ředitel pro její konání určí dva volitelné termíny. Uchazeč si vybere jeden z těchto dnů a musí ho napsat do přihlášky. Může se tak stát, že žák píše testy čtyřikrát v různých dnech – dvakrát jednotné testy Cermat a dvakrát školní testy, pokud si vybral školy, na kterých se píší.

Kolik bodů je třeba získat?

Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50. Minimální hranice úspěšnosti však není centrálně stanovena.

Termíny jednotných testů Cermat 2019 ■ Uchazeči o čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového maturitního studia, budou zkoušky konat ve dvou termínech: v pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna. ■ Zájemci o studium na šestiletých a osmiletých gymnáziích píší jednotné přijímací testy Cermat v úterý 16. dubna a ve středu 17. dubna. ■ Náhradní termín je stanoven pro všechny obory stejně, a to na pondělí 13. května a úterý 14. května. (Pro uchazeče, kteří se v řádném termínu nemohou dostavit z vážných důvodů.) ■ Druhá a další kola přijímaček se mohou konat průběžně po skončení prvních kol. Jednotné testy už se při nich ale nepíší.

Ředitelé škol si kritéria pro přijetí a způsob hodnocení určují sami a zveřejní je vždy na webových stránkách své školy nejpozději do 31. ledna 2019. Celkové hodnocení tak může vyjma výsledku jednotného testu ovlivnit i prospěch uchazeče za předcházející období či z vybraných předmětů, zvládnutí již zmíněné školní zkoušky, ústní pohovor, úspěchy ve vědomostních žákovských soutěžích a olympiádách apod. To vše ale za podmínky, že výsledek jednotného testu se na celkovém hodnocení uchazeče bude podílet minimálně šedesáti procenty. Body za testy Cermat jsou tedy o něco důležitější než body za školní zkoušku. V případě sportovních gymnázií však stačí jen čtyřicetiprocentní podíl, tam má test o něco nižší dopad na celkový výsledek.

Jak zkoušky probíhají?

Při příchodu na konkrétní školu jsou žáci rozděleni do učeben. Učitelé je rozesadí do lavic po jednom, aby nemohli opisovat. Dozorující pedagog rozdá testové sešity se zadáním jednotlivých úloh a záznamové archy pro zápis odpovědí. Každý žák by si měl zkontrolovat, jestli je na záznamovém archu správně uvedeno jeho jméno a evidenční číslo.

Poté, co všichni uchazeči budou mít svoji zkušební dokumentaci a zadávající učitel přečte pravidla pro konání jednotné zkoušky, začnou studenti řešit úlohy. Pokud ředitel školy nestanoví jinak, v průběhu zkoušky není dovoleno opustit učebnu. Po uplynutí časového limitu dozorující učitel, který po celou dobu na průběh zkoušky dohlíží, vybere vyplněné záznamové archy. Tím pro uchazeče první část zkoušky končí a následuje přestávka před testem z druhého předmětu.

Co se smí a co nesmí?

Žáci se během zkoušky sice smí občerstvit, ale jídlo a lahve s pitím nelze mít na lavici (dle pokynů učitele si ho mohou nechat například na zemi vedle lavice). Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané. Na samotné lavici se může nacházet pouze testový sešit a záznamový arch, povolené pomůcky, případně pozvánka ke zkoušce. Nikdo nesmí používat mobilní telefon ani jiná zařízení umožňující připojení na internet. Mobily musí být vypnuté a schované v tašce či batohu. Hodinky pro sledování ubíhajícího času nelze mít na ruce, mohu však být položené na lavici.

Je možné žádat úlevy?

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají podle platných právních předpisů nárok na jisté úlevy. Musí ale dodat dobrozdání z pedagogicko-psychologické poradny, které odevzdají už s přihláškou. Úprava podmínek přijímacího řízení je pak v kompetenci ředitele školy.

Žákům se zdravotním postižením nebo poruchami učení může být prodloužen časový limit pro psaní testů (jednotných i školních), mají možnost využívat různé kompenzační pomůcky (např. lupu, sluchadlo, zvýrazňovače atd.) či služby asistenta nebo tlumočníka znakového jazyka.