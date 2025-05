Jak funguje prioritizace a je možné odvolání?

Od roku 2024 se již odvolání podat nedá. Dříve platilo, že pokud byl uchazeč na vybrané škole „pod čarou“, mohl se posunout v pořadí a na školu se dostat. Toto již neplatí, všechna místa budou kvůli prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

Priorita nebo pořadí vybraných oborů v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy, ale má vliv na výběr školy či oboru až v případě, kdy se uchazeč umístí takzvaně „nad čarou“ na více než jedné výsledkové listině.

Priorita je tak důležitá pro určení, na jakou školu nebo obor bude žák přijat. Pokud se ocitne u několika oborů „nad čarou“, automaticky bude přijat tam, kde si určil nejvyšší prioritu.

Do zbývajících oborů již nebude v daném kole přijat. Pokud se přeci jen dítě dostalo na obor, který nechce, nebo kam nemůže nastoupit, mělo by zvážit vzdát se přijetí. Tímto krokem se uchazeč zříká přijetí v prvním kole a pokud tak učiní do 21. května 2025, může podat přihlášku do druhého kola.

Druhé kolo

O tom, jestli se na dané škole bude vypisovat druhé kolo přijímacího řízení, musí její ředitel rozhodnout a informaci zveřejnit do 19. května 2025. Přihlášky se budou podávat do 26. května 2025.

Termíny druhého kola 19. května 2025 – ředitel střední školy zveřejní, zda otevře druhé kolo přijímacího řízení 26. května 2025 – končí možnost podávat přihlášku do druhého kola 24. června 2025 – zveřejnění výsledků druhého kola

Druhé kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří se nikam nedostali v prvním kole, případně se přijetí vzdali. Pokud se dítě v prvním kole nikam nehlásilo, může si ve druhém kole podat přihlášku jen do nematuritních oborů.

Střední školy totiž musí ve druhém kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky, kterou žáci skládají jen v prvním kole, tedy 11. a 14. dubna. Některé školy mohou mít i vlastní další kola přijímacího řízení a vlastních zkoušek nebo pohovorů.

I v tomto kole si žák seřadí školy podle priority, opět jej rozřadí algoritmus. Výsledky budou zveřejněny 24. června 2025.

Po zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení bude 19. května 2025 zveřejněn seznam škol vypisujících druhé kolo přijímacího řízení. Informace bude k dispozici na stránkách systému s informací o volné kapacitě v jednotlivých oborech.

Jak podat přihlášku do druhého kola

Podání přihlášky do druhého kola je možné do 26. května a postup je stejný jako u prvního kola. Poslat můžete až tři přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky a až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou.

Nabídka volných míst se objeví přímo v systému DiPSy, není třeba obvolávat školy nebo hledat na jejich webových stránkách. Pozor jen na zkratky u formy studia, v digitálním systému jsou také obory pro dálkové nebo kombinované studium.

Žáci už nové přijímací zkoušky nepíšou, do druhého kola s nimi jdou body z prvního kola jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč, který se jednotné přijímací zkoušky v prvním kole neúčastnil, nemůže ve druhém kole podat přihlášku do maturitních oborů.

Od 9. června do 12. června se budou konat talentové a školní přijímací zkoušky a to v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Výsledky druhého kola budou zveřejněny 24. června 2025. Informace o přijetí či nepřijetí opět bude v informačním systému DiPSy.

Třetí a další kola

Třetí a další kola nejsou centrálně řízena, jejich podmínky jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín přihlášek smí být stanoven nejdříve sedm dní po vydaní rozhodnutí v předchozím kole.

Přihlášky na třetí a další kola se podávají výhradně na listinném tiskopisu, který uchazeč osobně, poštou či datovou schránkou dopraví na vybranou školu. Počet škol a oborů není omezen, můžete podat, kolik přihlášek chcete. Stejně tak se zde neaplikuje prioritizace.