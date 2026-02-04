Přijímačky 2026
Elektronickou přihlášku je možné podat od 1. do 20. února 2026.
Termíny jednotných zkoušek:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
Šestiletá a osmiletá gymnázia:
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory:
Zveřejnění výsledků 1. kola: pátek 15. května 2026
Druhé kolo:
Termíny školních přijímacích zkoušek a talentových zkoušek:
Obory s maturitou i bez maturity:
V případě Gymnázií se sportovní přípravou se koná talentová zkouška i jednotná přijímací zkouška v termínech uvedených výše.
Školní přijímací zkoušky a talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v uvedeném období, a to tak, aby vyšly na jiný den než jednotná přijímací zkouška.
Více na: www.přihlaskynastredni.cz
V prvním a druhém kole si uchazeči mohou dát přihlášky až na tři školy u maturitních oborů i oborů s výučním listem a další dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou.
Od roku 2024 uchazeči o studium nově řadí priority škol již v přihlášce a informační systém na základě priorit přiřadí uchazeče ke konkrétním školám.
Podle výsledků přijímacích zkoušek pak uchazeč zjistí, na kterou školu se dostal. Není možné si rozmyslet, že by nastoupil na školu s nižší prioritou.
Kromě zjednodušení přihlašování a zavedení větší přehlednosti také nové přijímací řízení zrušilo praxi, kdy rodiče museli osobně nosit zápisové lístky přímo na sekretariáty středních škol.
Přihlášky jde podle novely školského zákona podat elektronicky, ale i papírovou formou či kombinovaně oběma typy.
Informaci o přijetí či nepřijetí vyvěsí škola a bude k dispozici i v systému dipsy.cz, kde uchazeči i rodiče najdou rovněž opravené archy s úlohami z matematiky a českého jazyka s počtem bodů. Poštou ani e-mailem se informace o přijetí či nepřijetí neposílají.
Z čeho se přijímačky na střední školu dělají?
Zkoušky se skládají z didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Povolenými pomůckami jsou pouze modře či černě píšící propisovací tužka, nelze používat gumovací pera či fixy, u matematiky může mít uchazeč ještě obyčejnou tužku a rýsovací potřeby. Nesmí se používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky.
Kdy přijde pozvánka?
Pozvánku k přijímačkám obdrží zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči 14 dní před konáním jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Pozvánka přijde elektronicky v systému DiPSy. Ti, kteří podali přihlášku na střední školu písemně na příslušné tiskopisu, dostanou pozvánku v listinné podobě. U náhradního termínu JPZ obdrží pozvánku sedm dní před konáním zkoušky.
Nejste rozhodnutí, na kterou školu se přihlásit?
Kdy se přijímací zkoušky konají ?
Státní jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na čtyřleté obory středních škol se budou konat 10. a 13. dubna 2026, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Výsledky mají být zveřejněné 15. května. Druhé kolo pro ty, co se nedostanou v prvním kole, bude od 8. do 12. června 2026.
