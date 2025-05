Důvodem, proč v Rokycanech dostanou šanci další děti, není nedostatečný zájem, ale fakt, že gymnázium stanovilo příliš přísná kritéria.

„Říkali jsme si, že 50 procent bodů je optimální hranice pro výběrovou školu, ale přijímací zkoušky byly letos náročné, proto budeme ve druhém kole požadovat už jen 40 procent,“ uvedl ředitel rokycanského gymnázia Pavel Vlach s tím, že škola už kontaktovala rodiče žáků, kteří se umístili pod čarou.

Jednou z letošních absolventek přijímaček je i deváťačka Viktorie z Plzně. Na první místo si dala Gymnázium Luďka Pika v Plzni, hlavně na přání maminky, na druhém místě měla obor Ekonomika a podnikání na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni. Tam dívku přijali a plánuje tam nastoupit. Viktorie je s výsledkem spokojená, protože gymnázium ji nelákalo. Má ráda matematiku a je šikovná na technické věci, proto doma všechno možné opravuje.

Maminka je ale trochu smutná, protože gymnázium považuje pro dceru, která měla po celou základní školu převážně jedničky, za vhodnější volbu. Podivuje se však nad tím, jak moc se liší nároky jednotlivých gymnázií.

Zatímco Gymnázium Ludka Pika požadovalo minimálně 70 bodů z testů a ostatní veřejná plzeňská gymnázia kolem 65, v Blovicích stačilo 41, v Plasích 37 a ve Stříbře 33 bodů. „Není to nespravedlivé?“ ptá se Viktoriina maminka. Kdyby se totiž Viktorie se svými 67 body přihlásila na zmíněná gymnázia, patřila by tam k lepším a dostala by se.

Ředitelka Gymnázia v Blovicích Lada Kotlanová uvedla, že rozhoduje nabídka a poptávka, a že o školy mimo Plzeň není takový zájem, proto nemohou mít vysoké nároky, aby se naplnily. I přes tato nízká kritéria se ale třídy zcela nenaplnily.

Proto i čtyřletá gymnázia v Sušici, Stříbře a v Plasích budou vypisovat 2. kolo přijímacího řízení. Týká se to i dalších škol, například Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech.

„Pro děti, které se na školy v Plzeňském kraji nedostaly, bude na maturitních oborech 500 volných míst a na učilištích také,“ uvedla vedoucí odboru školství Krajského úřadu v Plzni Jaroslava Havlíčková.

Z dat ministerstva vyplývá, že úspěšnost u přijímacích zkoušek byla v Plzeňském kraji 91 procent, takže bez místa na střední škole či učilišti by mohlo být v kraji zhruba přes 500 deváťáků.

Také v Karlovarském kraji jsou volná místa

Také v Karlovarském kraji vyhlašují některé školy druhé kolo přijímacího řízení. Například Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově na svých stránkách v pátek uvedla, že v maturitních oborech má ještě několik volných míst. Konkrétně v oboru Strojírenství může přijmout 21 uchazečů, v oboru Dopravní prostředky 29 a 18 studentů chybí do naplnění i oboru Veřejnosprávní činnost.

Kritéria a další informace pro uchazeče škola uvádí na své úřední desce s tím, že přihlášky do 2. kola výběrového řízení je možné podávat do 24. května. Výsledky škola zveřejní o měsíc později, konkrétně 24. června.

Volná místa má také Střední průmyslová škola Ostrov, a to v oboru Strojírenství. Také v oboru Elektrotechnika škola nabízí několik volných míst, ovšem jen pro dálkovou formu studia. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 26. května, 24. června budou známy výsledky.

Také Integrovaná střední škola Cheb nemá plně obsazené všechny obory. Jak řekl ředitel školy Jan Homolka, z maturitních oborů nabízí ještě volná místa v Informačních technologiích, Strojírenství, Agropodnikání a Ekonomice a podnikání. Několik volných míst je ještě k dispozici i v učebních oborech Elektrikář, Řezník-uzenář a Prodavač – výrobce lahůdek. Přihlásit se je možné také na obory Strojírenské práce či Dřevařská výroba. „Podrobnosti zájemci najdou na našich stránkách,“ dodal ředitel Homolka.