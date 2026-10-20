Příjmy z prostituce podléhají zdanění, potvrdil Ústavní soud. Stížnost ženy odmítl

Soudy se kauzou zabývaly několik let, nyní definitivně končí. Jedna ústavní stížnost směřovala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, druhá proti následnému rozsudku Nejvyššího správního soudu ze srpna 2026.
Podle soudce zpravodaje Jiřího Přibáně zdanění není morální schválení dané činnosti. „Daňové právo je založeno na principu ekonomické podstaty. Zdaňuje se reálný ekonomický výnos a přírůstek na majetku, nikoliv právní či morální čistota titulu, na jehož základě byl získán. Zdanění není morální schválení ani státní akreditace dané činnosti,“ stojí v prvním z usnesení Ústavního soudu, které jako soudce zpravodaj připravil Jiří Přibáň.
Žena ve stížnosti tvrdila, že zdaňováním prostituce se stát sám stane kuplířem, a to za situace, kdy dobrovolné poskytování sexuálních služeb za úplatu sice není v Česku trestným činem, avšak kuplířství trestné je. Podle Ústavního soudu však stát zdaněním nesleduje záměr obohacovat se na cizí práci. Cílem státu je pouze spravedlivé rozdělení daňového břemene a regulace trhu.
Druhé usnesení se zabývalo zejména problematikou legitimního očekávání. Žena poukazovala na opakovaná vyjádření politiků, podle kterých prostituce nepodléhá zdanění, a také na to, že dosud úřady podobné příjmy skutečně nedanily, respektive to nebyly schopny doložit. Podle Ústavního soudu však žena nepřinesla žádný důkaz, ze kterého by plynulo podobné legitimní očekávání.
„Nejvyšší správní soud v napadeném rozsudku také vysvětlil, že není významné, že je nějaká věc správním orgánem řešena poprvé (což navíc v nynějším řízení zůstává v rovině spekulace), neboť takové východisko by vedlo k absurdnímu závěru, že pokaždé, když správní orgán řeší nějakou problematiku poprvé, jedná protiústavně,“ stojí v usnesení soudkyně zpravodajky Veroniky Křesťanové.
Daňové úřady si před lety povšimly toho, že si žena pravidelně směňovala vyšší částky v eurech za koruny a ukládala peníze na bankovní účty, aniž podávala daňová přiznání. Žena sama uvedla, že šlo o příjmy z prostituce, které podle ní nepodléhaly zdanění.
Průlomový rozsudek Nejvyššího správního soudu padl v roce 2025. Soud tehdy dospěl k závěru, že příjmy z dobrovolné prostituce podléhají dani z příjmu a že jejich zdanění nebrání ani mezinárodní úmluvy proti obchodu s lidmi a využívání prostituce, ani trestní postižitelnost kuplířství.