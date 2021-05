Vzpomeňme si, co udělaly bary loni v létě, mladí lidé nejsou zdaleka proočkovaní, varuje Smejkal před rozvolňováním

Praha Po zmírnění protiepidemických opatření, ke kterému vláda přistoupila kvůli rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS), může podle odborníků pokles počtu nových případů zpomalit. Epidemiolog Petr Smejkal, který vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES), varoval před opakováním loňské chyby.

Vláda kvůli rozsudku Nejvyššího správního soudu přistoupila k otevření restaurací, barů či kasin, stanovila jim ale podmínky.

„Vzpomeňme si, co udělaly bary loni v létě, mladí lidé nejsou zdaleka proočkovaní,“ napsal Smejkal. Připomněl tak situaci kolem pražského baru Techtle Mechtle, kde vzniklo ohnisko čítající přes 150 případů.

Dalšího člena MeSES a bývalého šéfa skupiny pro uvolňování opatření ministerstva zdravotnictví Rastislava Maďara netěší, že podle soudu pandemický zákon neumožňuje beze zbytku naplnit cíl, se kterým vznikal.

Nedodržování naplánovaných vln a balíčků zmírňování opatření podle něj vytváří rizikovou situaci. „Zásadní režimová opatření stanovená pro každý otevřený typ provozu by však měly situaci udržet pod kontrolou,“ sdělil. Epidemie podle něj brzdí takovým tempem, které vytváří i v případě zhoršení rezervu. „Předpokládám, že klesající trend bude nadále pokračovat, jen může dojít ke zpomalení,“ dodal.

Klíčové bude podle něj zaměřit se na prevenci importů nových mutací ze zahraničí a jejich rozšíření na českém území. Maďar se podílel na nastavování opatření loni v létě, po neshodách s premiérem v srpnu z poradního orgánu odešel.

Podle biochemika Libora Grubhoffera se zmírnění opatření xmůže negativně projevit. „Ještě stále zaostáváme v plošném očkování, máme malý počet lidí po dvou dávkách aplikované vakcíny a přitom hrozí reálné nebezpečí zavlečení a šíření mnohem nakažlivější indické varianty koronaviru, jak dokumentují zprávy z Anglie,“ uvedl.

Česko podle něj také velmi zaostává v orgnizaci testování, sekvenování a trasování. „Považuji to za velmi riskantní krok. Vláda ve spolupráci se Sněmovnou měly hledat rychlé legislativní řešení k rozsudku Nejvyššího správního soudu,“ dodal.

Podle imunologa Václava Hořejšího se pondělní změna opatření jistě negativně projeví, proti ní ale bude působit pokračující očkování. „Je možné, že se nic hrozného nestane, protože velká většina rizikových skupin už je chráněná,“ sdělil.

Pokud by počet případů přesto výrazně vzrostl, téměř jistě by podle něj bylo méně vážných případů vyžadujících hospitalizaci, třeba na úrovni sezonní chřipky. Přesto by pak podle něj bylo namístě zavést opět některé restrikce.

„Co nejnižší počet případů by byl zásadně důležitý v případě budoucího rozšíření hypotetické varianty silně odolné proti protilátkám vyvolaným očkováním nebo proděláním nemoci,“ vysvětlil. Žádná taková varianta se podle něj zatím neobjevila, ale je to reálné nebezpečí.

Vláda od pondělka výrazně rozvolní protiepidemická opatření. Otevřou se vnitřní prostory restaurací i dalších stravovacích zařízení, v provozu budou moci být i umělá koupaliště, sauny, wellness, kluby, diskotéky, herny a kasina. Budou však platit kapacitní limity, návštěvníci budou muset mít testy a v klubech se nesmí tancovat.

Podle Adama Vojtěcha (za ANO), který se ve středu po zhruba osmi měsících vrátil do čela ministerstva zdravotnictví, vláda opatření vydaná podle pandemického zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví změnit musela kvůli rozsudku Nejvyššího správního soudu. Proti jeho výkladu pandemického zákona se chce ale bránit soudně.